Дело совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" направят в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Компания была владелицей торгового центра "Зимняя вишня", пожар в котором унёс 60 жизней.

В ведомстве уточнили, что по делу Вишневского утверждено обвинительное заключение.

Как писал Лайф, Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В ОПГ также входили её сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

В результате Вишневский получил разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", несмотря на явные нарушения. Работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.