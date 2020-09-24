Дело совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" направят в суд

Уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Компания была владелицей торгового центра "Зимняя вишня", пожар в котором унёс 60 жизней.
В ведомстве уточнили, что по делу Вишневского утверждено обвинительное заключение.
Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" выдали России и отправили на карантинИз-за коронавируса он будет изолирован на 14 дней перед тем, как ему предъявят обвинение.
Как писал Лайф, Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В ОПГ также входили её сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.
В результате Вишневский получил разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", несмотря на явные нарушения. Работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.
Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. Сам Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Польше в марте 2019 года. Спустя ещё год польские власти выдали Вишневского России.