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Регион
Опубликовано 24 марта 2020, 18:04
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Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" выдали России и отправили на карантин

Из-за коронавируса он будет изолирован на 14 дней перед тем, как ему предъявят обвинение.

Польские власти выдали России совладельца сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, злоумышленник через своего представителя передал начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области взятку в размере семи миллионов рублей. Благодаря этому Вишневский, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода в эксплуатацию здания, в котором в 2018 году произошёл пожар, повлёкший многочисленные жертвы.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в мире Вишневского отправили на 14-дневный карантин в СИЗО, после чего ему предъявят обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сегодня состоялась передача обвиняемого сотрудникам УФСИН России по Калининградской области. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещён на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов города Калининграда, — приводит РИА "Новости" её слова.

Кроме того, две недели в изоляции проведут также сотрудники службы и других ведомств, которые контактировали с совладельцем "Зимней вишни" при транспортировке.

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Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. В суд направили уже третье уголовное дело о возгорании в торговом центре.

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Фото © ТАСС

Варвара Романова
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