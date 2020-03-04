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Регион
Опубликовано 4 марта 2020, 17:21
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Потерявший трёх дочерей в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Он утверждает, что у них была возможность спасти детей.

Приехавшие на тушение пожара в ТЦ "Зимняя вишня" спасатели во главе с начальником караула пожарно-спасательной части № 2 Кемерова Сергеем Гениным потеряли много времени, послушав человека в чёрной одежде, на которой не было знаков того, что он является охранником, заявил в зале суда Александр Ананьев, потерявший трёх дочерей в результате трагедии.

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Ананьев утверждает, что спасатели понимали, что им нужно выводить детей, однако не пошли за ним, когда он предложил показать им дорогу.

Я развернулся и увидел, что издалека подходит человек в чёрном, похожий на охранника, он был одет в чёрное... На его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что он охранник... Я не видел, что он показывал пожарным какие-то документы. Но он чётко произнёс: "Я знаю, где очаг возгорания, и могу вас до него провести", — приводит его слова РИА "Новости".

Потерявший детей отец добавил, что Генин последовал за мужчиной вместе с подопечными. Как уточняется, начальника караула пожарно-спасательной части обвиняют в "халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, он направил подчинённых по длинному пути к кинозалу, не проверив имеющиеся планы и схемы здания. Он также проигнорировал предложившего помощь очевидца, показавшего, как сократить дорогу. На четвёртом этаже спасатели наткнулись на запертую дверь. Им пришлось вернуться и подняться по лестнице, которую предлагал очевидец. Из-за этого они потеряли много времени, за которое могли бы спасти оказавшихся в ловушке людей.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. В суд направили уже третье уголовное дело о возгорании в торговом центре.

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София Алабина
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