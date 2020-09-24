Радулов с Гурьяновым получили травмы, а их "Даллас" был раздавлен "Тампой"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В третьем матче противостояния "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счётом 5:2 разгромила "Даллас Старз" и вышла вперёд в серии (2-1).

В составе победителей голом и результативной передачей отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин на шестой минуте встречи открыл счёт, переиграв голкипера Антона Худобина, а в середине второго периода ассистировал Брэйдену Поинту, набрав тридцатое очко за результативность (7+23) в нынешнем плей-офф.

Nikita Kucherov with an opportunistic tally to open the scoring for Tampa!#GoBolts 1 - 0 #GoStars#StanleyCup Game 3 (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/Z8CHHaEuPB — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 24, 2020

Поддержали Кучерова и Поинта нападающие Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и защитник Виктор Хедман, также забросившие по шайбе. У "звёзд" голы записали на свой счёт Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.

Все трое российских хоккеистов "Далласа", нападающие Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин, по разным причинам не доиграли встречу до конца. Худобин после второй пропущенной шайбы был заменён на Джейка Оттингера, Гурьянову, когда тот был на скамейке запасных, шайба угодила в лицо.

#GoStars Denis Gurianov hit by friendly fire on the bench pic.twitter.com/SMuNENmfba — Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020

А вот Александр Радулов после неудачно проведённого силового приёма на скорости врезался в борт и был вынужден досрочно покинуть площадку.

OUCH#GoStars Alexander Radulov to the dressing room after this pic.twitter.com/Z5r3cYiXDj — Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020

Таким образом, "Тампа", проиграв стартовую игру финала, забирает последующие две встречи и выходит вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч соперники сыграют 26 сентября.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал