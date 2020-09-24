Радулов с Гурьяновым получили травмы, а их "Даллас" был раздавлен "Тампой"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В третьем матче противостояния "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счётом 5:2 разгромила "Даллас Старз" и вышла вперёд в серии (2-1).
В составе победителей голом и результативной передачей отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин на шестой минуте встречи открыл счёт, переиграв голкипера Антона Худобина, а в середине второго периода ассистировал Брэйдену Поинту, набрав тридцатое очко за результативность (7+23) в нынешнем плей-офф.
Nikita Kucherov with an opportunistic tally to open the scoring for Tampa!#GoBolts 1 - 0 #GoStars#StanleyCup Game 3 (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/Z8CHHaEuPB— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 24, 2020
Поддержали Кучерова и Поинта нападающие Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и защитник Виктор Хедман, также забросившие по шайбе. У "звёзд" голы записали на свой счёт Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.
Все трое российских хоккеистов "Далласа", нападающие Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин, по разным причинам не доиграли встречу до конца. Худобин после второй пропущенной шайбы был заменён на Джейка Оттингера, Гурьянову, когда тот был на скамейке запасных, шайба угодила в лицо.
#GoStars Denis Gurianov hit by friendly fire on the bench pic.twitter.com/SMuNENmfba— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020
А вот Александр Радулов после неудачно проведённого силового приёма на скорости врезался в борт и был вынужден досрочно покинуть площадку.
OUCH#GoStars Alexander Radulov to the dressing room after this pic.twitter.com/Z5r3cYiXDj— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020
Таким образом, "Тампа", проиграв стартовую игру финала, забирает последующие две встречи и выходит вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч соперники сыграют 26 сентября.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
"Даллас" — "Тампа" — 2:5 (1:2; 0:3; 1:0), в серии — 1-2