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Радулов с Гурьяновым получили травмы, а их "Даллас" был раздавлен "Тампой"

"Молнии" вышли вперёд в финальной серии Кубка Стэнли.

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Фото © NHL

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В третьем матче противостояния "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счётом 5:2 разгромила "Даллас Старз" и вышла вперёд в серии (2-1).

В составе победителей голом и результативной передачей отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин на шестой минуте встречи открыл счёт, переиграв голкипера Антона Худобина, а в середине второго периода ассистировал Брэйдену Поинту, набрав тридцатое очко за результативность (7+23) в нынешнем плей-офф.

Поддержали Кучерова и Поинта нападающие Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и защитник Виктор Хедман, также забросившие по шайбе. У "звёзд" голы записали на свой счёт Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.

Все трое российских хоккеистов "Далласа", нападающие Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин, по разным причинам не доиграли встречу до конца. Худобин после второй пропущенной шайбы был заменён на Джейка Оттингера, Гурьянову, когда тот был на скамейке запасных, шайба угодила в лицо.

А вот Александр Радулов после неудачно проведённого силового приёма на скорости врезался в борт и был вынужден досрочно покинуть площадку.

Таким образом, "Тампа", проиграв стартовую игру финала, забирает последующие две встречи и выходит вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч соперники сыграют 26 сентября.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

"Даллас" — "Тампа" — 2:5 (1:2; 0:3; 1:0), в серии — 1-2

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