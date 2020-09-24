Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix

Михаэль Шумахер — всё ещё главная легенда "Формулы-1". Но вот звание главного рекордсмена "Королевских гонок" у него уверенно забирает Льюис Хэмилтон. Чтобы повторить рекорд по количеству чемпионских титулов, британцу как минимум нужно дождаться конца сезона, а вот достижение по числу побед ему может покориться уже в России.

Фернандо Алонсо — великий чемпион? Никто не спорит. В его активе — 32 победы. Айртон Сенна? Тоже великий. 41 победа. Себастьян Феттель? Несмотря на неудачи последних лет, в его активе — четыре чемпионских титула! 53 победы.

А у Шумахера, вы только вдумайтесь, — 91 победа! Это просто гигантский отрыв и невероятное достижение, которое, как казалось, будет ещё долго оставаться незыблемым. Однако Льюис Хэмилтон с этим не согласен: он уже выиграл 90 гонок, притом что проехал на 50 Гран-при меньше. И вот как раз на Гран-при России Льюис может сравняться с Михаэлем. В том, что это случится, сомнений практически нет: Хэмилтон мало того что традиционно рвёт всех в этом сезоне, так ещё и сочинская трасса — его любимый автодром, здесь он выиграл четыре из шести проводимых Гран-при.

Зафиксировать историческое достижение Льюиса приедет даже Netflix. Съёмочная бригада стримингового сервиса будет работать в боксах команды Mercedes на протяжении всего уик-энда в Сочи. Отснятые материалы войдут в третий сезон сериала Drive to Survive ("Гонять, чтобы выживать") — документального хита Netflix в стиле "Последнего танца", но только про "Формулу-1" в реальном времени.

Трасса в Сочи уже не в первый раз становится ареной для знаковых событий мира автогонок. В этом году Гран-при России пройдёт уже в седьмой раз, и за предыдущие шесть накопилось много всего интересного.

Храбрый русский перебегает трассу

Самый первый Гран-при России в 2014-м получил награду от "Формулы-1" за лучшую организацию гонки. Годом позже бравые работники "Сочи автодрома" решили ещё раз показать, что они готовы на всё ради того, чтобы всё было в порядке. Маршал, который прямо во время гонки выбежал на трассу, чтобы убрать обломки с дороги, стал сенсацией. А реакция Себастьяна Феттеля мгновенно стала мемом: "Всё чисто, но у нас тут очень храбрый русский перебегает трассу!"

Фото на фоне аварии

Вообще, сочинская трасса оказалась богатой на мемы. В том же 2015 году случилось эпичное столкновение двух финнов: Кими Райкконен протаранил машину Валттери Боттаса на последних кругах гонки.

Но увидели этот момент не все. Один из болельщиков на трибунах попросил жену сфотографировать его на фоне трассы, и как раз тогда прямо за его спиной случилось жёсткое столкновение.

Конечно, фото тут же стало культовым для всех фанатов автоспорта, которые стали подставлять на задний фон другие знаковые события.

Торпеда Даниила Квята

На старте Гран-при России 2016 года случился легендарный замес с участием Себастьяна Феттеля и Даниила Квята. Российский пилот дважды торпедировал немецкого пилота, в итоге отправив его болид в стену. Себ громко негодовал по командному радио, бегал ругаться к боссам Red Bull и раздавал гневные интервью.

Квят, конечно, извинился, но его это не спасло: российского пилота тут же отправили на понижение в Toro Rosso, а болидом Red Bull уже в следующей гонке управлял 17-летний Макс Ферстаппен. Считается, что именно этот момент "похоронил" карьеру Квята, но россиянин сумел вернуться в "Королевские гонки" и сейчас в общем зачёте дышит в спину как раз Себастьяну Феттелю.

Гран-при России запомнился первой победой Валттери Боттаса в 2017 году, сумасшедшими прорывами Макса Ферстаппена в 2018 году и Алекса Албона в 2019 году, аварией Карлоса Сайнса с перегрузкой 46G и многими другими эпичными моментами. Что внесёт в этот список 2020 год?

Гран-при России "Сочи Автодром", Сочи 25–27 сентября 2020 года

Пятница 1-я практика: "Матч ТВ" — 10:55

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