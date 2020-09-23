Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix

Михаэль Шумахер — всё ещё главная легенда "Формулы-1". Но вот звание главного рекордсмена "Королевских гонок" у него уверенно забирает Льюис Хэмилтон. Чтобы повторить рекорд по количеству чемпионских титулов, британцу как минимум нужно дождаться конца сезона, а вот достижение по числу побед ему может покориться уже в России.
Смерть рекордам Шумахера. "Формула-1" готова короновать лучшего гонщика в историиС солидным опозданием, но сезон "Формулы-1" 2020 года всё же стартует. А это значит, что уже через несколько месяцев звание величайшего гонщика всех времён (по крайней мере, по количеству рекордов) официально может уйти от Михаэля Шумахера к Льюису Хэмилтону. Лайф рассказывает о рекордах, которые в ближайшее время должен покорить британец, чтобы получить корону лучшего из лучших.
- Фернандо Алонсо — великий чемпион? Никто не спорит. В его активе — 32 победы.
- Айртон Сенна? Тоже великий. 41 победа.
- Себастьян Феттель? Несмотря на неудачи последних лет, в его активе — четыре чемпионских титула! 53 победы.
А у Шумахера, вы только вдумайтесь, — 91 победа! Это просто гигантский отрыв и невероятное достижение, которое, как казалось, будет ещё долго оставаться незыблемым. Однако Льюис Хэмилтон с этим не согласен: он уже выиграл 90 гонок, притом что проехал на 50 Гран-при меньше. И вот как раз на Гран-при России Льюис может сравняться с Михаэлем. В том, что это случится, сомнений практически нет: Хэмилтон мало того, что традиционно рвёт всех в этом сезоне, так ещё и сочинская трасса — его любимый автодром, здесь он выиграл четыре из шести проводимых Гран-при.
Хэмилтон — король Сочи. Взял подарок судьбы и выиграл четвёртую гонку в РоссииПятикратный чемпион мира и лидер текущего сезона Льюис Хэмилтон снова стал триумфатором российского этапа "Формулы-1". Хотя до и во время гонки такой исход казался чем-то невероятным. Но британец в очередной раз по ходу своей карьеры сделал то, что умеет лучше всего: оказался в нужное время в нужном месте и взял своё.
Зафиксировать историческое достижение Льюиса приедет даже Netflix. Съёмочная бригада стримингового сервиса будет работать в боксах команды Mercedes на протяжении всего уик-энда в Сочи. Отснятые материалы войдут в третий сезон сериала Drive to Survive ("Гонять, чтобы выживать") — документального хита Netflix в стиле "Последнего танца", но только про "Формулу-1" в реальном времени.
Трасса в Сочи уже не в первый раз становится ареной для знаковых событий мира автогонок. В этом году Гран-при России пройдёт уже в седьмой раз, и за предыдущие шесть накопилось много всего интересного.
Храбрый русский перебегает трассу
Самый первый Гран-при России в 2014-м получил награду от "Формулы-1" за лучшую организацию гонки. Годом позже бравые работники "Сочи автодрома" решили ещё раз показать, что они готовы на всё ради того, чтобы всё было в порядке. Маршал, который прямо во время гонки выбежал на трассу, чтобы убрать обломки с дороги, стал сенсацией. А реакция Себастьяна Феттеля мгновенно стала мемом: "Всё чисто, но у нас тут очень храбрый русский перебегает трассу!"
"We've got a very brave Russian running across the track" 😬#RussianGP #F1 pic.twitter.com/ekTiL86ybe— Formula 1 (@F1) September 26, 2018
Фото на фоне аварии
Вообще, сочинская трасса оказалась богатой на мемы. В том же 2015 году случилось эпичное столкновение двух финнов: Кими Райкконен протаранил машину Валттери Боттаса на последних кругах гонки.
Но увидели этот момент не все. Один из болельщиков на трибунах попросил жену сфотографировать его на фоне трассы, и как раз тогда прямо за его спиной случилось жёсткое столкновение.
Друзья прислали 🙈 лучший КАДР с гран-при #сочи pic.twitter.com/ml9Sm5M3NN— Vitaly Petrov (@vitalypetrov) October 16, 2015
Конечно, фото тут же стало культовым для всех фанатов автоспорта, которые стали подставлять на задний фон другие знаковые события.
Торпеда Даниила Квята
На старте Гран-при России 2016 года случился легендарный замес с участием Себастьяна Феттеля и Даниила Квята. Российский пилот дважды торпедировал немецкого пилота, в итоге отправив его болид в стену. Себ громко негодовал по командному радио, бегал ругаться к боссам Red Bull и раздавал гневные интервью.
Квят, конечно, извинился, но его это не спасло: российского пилота тут же отправили на понижение в Toro Rosso, а болидом Red Bull уже в следующей гонке управлял 17-летний Макс Ферстаппен. Считается, что именно этот момент "похоронил" карьеру Квята, но россиянин сумел вернуться в "Королевские гонки" и сейчас в общем зачёте дышит в спину как раз Себастьяну Феттелю.
Гран-при России запомнился первой победой Валттери Боттаса в 2017 году, сумасшедшими прорывами Макса Ферстаппена в 2018 году и Алекса Албона в 2019 году, аварией Карлоса Сайнса с перегрузкой 46G и многими другими эпичными моментами. Что внесёт в этот список 2020 год?
Гран-при России
"Сочи Автодром", Сочи
25–27 сентября 2020 года
Пятница
- 1-я практика: "Матч ТВ" — 10:55
- 2-я практика: "Матч ТВ" — 14:55
Суббота
- 3-я практика: "Матч ТВ" — 11:55
- Квалификация: "Матч ТВ" — 14:55
Воскресенье
- Гонка: "Матч ТВ" — 13:55