"Информационная война: Рудковская грозит судом Тутберидзе". Елена Родина — о новом скандале

Официальный аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе в "Инстаграме" выложил у себя в сториз скриншоты переписки олимпийской чемпионки Алины Загитовой с известным продюсером, женой Евгения Плющенко Яной Рудковской. Обозреватель фигурного катания Елена Родина выразила своё отношение к этой ситуации.
"Тутберидзе утёрла нос хейтерам благодаря Медведевой". Елена Родина — о главной бомбе в фигурном катанииВ новость, которая изумила всех любителей фигурного катания, до сих пор невозможно поверить: Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе.
— Главный вопрос у всех болельщиков: кто же ведёт инстаграм группы Тутберидзе? Знакомые фигуристы из "Хрустального" рассказывали мне, что пароль от этого аккаунта есть и у Тутберидзе, и у Дудакова, и у Глейхенгауза, и даже у некоторых фигуристов группы. Кому конкретно пришла в голову идея опубликовать личную переписку Загитовой и Рудковской, я сказать не могу, вариантов много. Но кто бы это ни сделал, я не одобряю подобные действия, всё-таки есть статья 138 УК РФ, предусматривающая наказание за это. Конечно, это противоречит и всем нормам этики, — сказала Родина Лайфу.
Сама Яна Рудковская уже прокомментировала скандал. Она уверят, что все фразы вырваны из контекста, а с Загитовой они давно подписаны друг на друга в соцсетях и иногда переписываются. Помимо того, она надеется, что юристы разъяснят штабу Тутберидзе о 138-й статье УК РФ. Наш обозреватель отмечает, что вся эта история ни к чему хорошему не приведёт.
— Очень грустно, что штаб Тутберидзе развязал новый виток информационной войны в фигурном катании, да ещё и таким грязным образом. Понятно, что сама Загитова не могла не рассказать об этой переписке своим тренерам, она зависимый от своего штаба человек, но, уверена, она была против публикации скриншотов в Сети. Ни к чему хорошему это не приведёт, увы. Будем ждать ответа Яны Рудковской, которая вполне может подать в суд и выиграть его. Здесь на её стороне закон, — заключила Родина.
Напомним, ранее от Тутберидзе к Плющенко ушли её главные звёздочки — Александра Трусова и Алёна Косторная.
Плющенко не у дел. Самая сильная фигуристка России всё ещё с Тутберидзе, и это не МедведеваАнна Щербакова с гигантским отрывом выиграла первый этап Кубка России и в очередной раз показала себя не только как сильная фигуристка, но и как умная спортсменка.
Фигурное катание. Интересное по теме
"Информационная война: Рудковская грозит судом Тутберидзе". Елена Родина — о новом скандале
сегодня в 15:00
"Вы там совсем ку-ку?" Плющенко пригрозил штабу Тутберидзе жёстким ответом
сегодня в 09:59
Плющенко не у дел. Самая сильная фигуристка России всё ещё с Тутберидзе, и это не Медведева
21 сентября, 11:30