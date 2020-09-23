"Информационная война: Рудковская грозит судом Тутберидзе". Елена Родина — о новом скандале

Официальный аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе в "Инстаграме" выложил у себя в сториз скриншоты переписки олимпийской чемпионки Алины Загитовой с известным продюсером, женой Евгения Плющенко Яной Рудковской. Обозреватель фигурного катания Елена Родина выразила своё отношение к этой ситуации.

— Главный вопрос у всех болельщиков: кто же ведёт инстаграм группы Тутберидзе? Знакомые фигуристы из "Хрустального" рассказывали мне, что пароль от этого аккаунта есть и у Тутберидзе, и у Дудакова, и у Глейхенгауза, и даже у некоторых фигуристов группы. Кому конкретно пришла в голову идея опубликовать личную переписку Загитовой и Рудковской, я сказать не могу, вариантов много. Но кто бы это ни сделал, я не одобряю подобные действия, всё-таки есть статья 138 УК РФ, предусматривающая наказание за это. Конечно, это противоречит и всем нормам этики, — сказала Родина Лайфу.

Сама Яна Рудковская уже прокомментировала скандал. Она уверят, что все фразы вырваны из контекста, а с Загитовой они давно подписаны друг на друга в соцсетях и иногда переписываются. Помимо того, она надеется, что юристы разъяснят штабу Тутберидзе о 138-й статье УК РФ. Наш обозреватель отмечает, что вся эта история ни к чему хорошему не приведёт.

— Очень грустно, что штаб Тутберидзе развязал новый виток информационной войны в фигурном катании, да ещё и таким грязным образом. Понятно, что сама Загитова не могла не рассказать об этой переписке своим тренерам, она зависимый от своего штаба человек, но, уверена, она была против публикации скриншотов в Сети. Ни к чему хорошему это не приведёт, увы. Будем ждать ответа Яны Рудковской, которая вполне может подать в суд и выиграть его. Здесь на её стороне закон, — заключила Родина.