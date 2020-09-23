Стать новым Месси? Легко! La Liga открыла свою академию в Москве

Тренировочный процесс в академии проходит под руководством испанских тренеров лиги по специальной программе подготовки, которая включает в себя не только физические нагрузки, но и специальные теоретические занятия. Главным тренером академии стал Борха Лема — обладатель лицензии UEFA Pro. Это тренер с многолетним опытом работы с детьми в испанской академии La Liga. Также здесь работают русскоязычные тренеры по физической подготовке и спортивному питанию, которые не только помогают детям набрать хорошую физическую форму, но и следят за каждодневным рационом юных футболистов.