Стать новым Месси? Легко! La Liga открыла свою академию в Москве

Тренировочный процесс в академии проходит под руководством испанских тренеров лиги по специальной программе подготовки, которая включает в себя не только физические нагрузки, но и специальные теоретические занятия. Главным тренером академии стал Борха Лема — обладатель лицензии UEFA Pro. Это тренер с многолетним опытом работы с детьми в испанской академии La Liga. Также здесь работают русскоязычные тренеры по физической подготовке и спортивному питанию, которые не только помогают детям набрать хорошую физическую форму, но и следят за каждодневным рационом юных футболистов.
По окончании каждого сезона лучших футболистов академии будут отправлять на просмотры в Испанию.
Академия базируется на территории стадиона "Луч", расположенного на Волоколамском шоссе, в районе станции метро "Тушинская". В состав спортивного комплекса входят открытое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием Euro Grass M60, спортивный зал, раздевалки и медицинский центр. Начиная уже с сентября академия проводит двухнедельные просмотровые тесты для всех желающих, после чего участники будут распределены по группам в зависимости от уровня подготовки.
Заявки на участие принимаются на официальном сайте лиги: laligaacademy.pro.