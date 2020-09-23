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Стать новым Месси? Легко! La Liga открыла свою академию в Москве

Испанская La Liga, в которую входит 42 футбольных клуба Испании, открыла первую в России спортивную школу для детей в возрасте от трёх до четырнадцати лет.

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Фото © La Liga

Тренировочный процесс в академии проходит под руководством испанских тренеров лиги по специальной программе подготовки, которая включает в себя не только физические нагрузки, но и специальные теоретические занятия. Главным тренером академии стал Борха Лема — обладатель лицензии UEFA Pro. Это тренер с многолетним опытом работы с детьми в испанской академии La Liga. Также здесь работают русскоязычные тренеры по физической подготовке и спортивному питанию, которые не только помогают детям набрать хорошую физическую форму, но и следят за каждодневным рационом юных футболистов.

По окончании каждого сезона лучших футболистов академии будут отправлять на просмотры в Испанию.

Академия базируется на территории стадиона "Луч", расположенного на Волоколамском шоссе, в районе станции метро "Тушинская". В состав спортивного комплекса входят открытое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием Euro Grass M60, спортивный зал, раздевалки и медицинский центр. Начиная уже с сентября академия проводит двухнедельные просмотровые тесты для всех желающих, после чего участники будут распределены по группам в зависимости от уровня подготовки.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте лиги: laligaacademy.pro.

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