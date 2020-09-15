Завершено следствие по делу собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Эта компания была владелицей ТЦ "Зимняя вишня", пожар в котором унёс 60 жизней.

Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили её сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

— В 2013–2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с её сыном и Чередниченко в качестве взятки семь миллионов рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", — сообщает СК РФ.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" вину в инкриминируемом деянии Вишневский не признал. Его имущество было арестовано.

— Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — отметили в СК.