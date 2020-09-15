Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Завершено следствие по делу собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

По версии следствия, Вишневский дал взятку, чтобы госорганы закрыли глаза на строительные нарушения.

115
Post cover

Фото © Следственный комитет РФ / ТАСС

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Эта компания была владелицей ТЦ "Зимняя вишня", пожар в котором унёс 60 жизней.

Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили её сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

В 2013–2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с её сыном и Чередниченко в качестве взятки семь миллионов рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", — сообщает СК РФ.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" вину в инкриминируемом деянии Вишневский не признал. Его имущество было арестовано.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — отметили в СК.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. В суд направили уже третье уголовное дело о возгорании в торговом центре.

Выбор редакции

Loading...