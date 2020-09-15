Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удалённо

Народные избранники поддержали беспокойство спикера за здоровье коллег в условиях пандемии.

81
Post cover

Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в первый день осенней сессии предложил депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову поберечь себя и перейти на удалённую работу.

Спикер отметил, что, в отличие от европейских парламентов, российская Госдума работает. Однако Володин напомнил о необходимости беречь себя.

Там (в Европе. — Прим. Лайфа) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических... Мы должны вас беречь, вы — наше достояние. Коллеги, поддерживаете? — обратился спикер к залу.

Он получил коллективный положительный ответ депутатов.

Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19

Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.

Ранее Володин поручил проверить наличие у парламентариев иностранного гражданства или вида на жительство. Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

Выбор редакции

Loading...