Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удалённо

Народные избранники поддержали беспокойство спикера за здоровье коллег в условиях пандемии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в первый день осенней сессии предложил депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову поберечь себя и перейти на удалённую работу.

Спикер отметил, что, в отличие от европейских парламентов, российская Госдума работает. Однако Володин напомнил о необходимости беречь себя.

— Там (в Европе. — Прим. Лайфа) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических... Мы должны вас беречь, вы — наше достояние. Коллеги, поддерживаете? — обратился спикер к залу.

Он получил коллективный положительный ответ депутатов.