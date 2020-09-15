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Опубликовано 15 сентября 2020, 16:01
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Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удалённо

Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Народные избранники поддержали беспокойство спикера за здоровье коллег в условиях пандемии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в первый день осенней сессии предложил депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову поберечь себя и перейти на удалённую работу.

Спикер отметил, что, в отличие от европейских парламентов, российская Госдума работает. Однако Володин напомнил о необходимости беречь себя.

Там (в Европе. — Прим. Лайфа) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических... Мы должны вас беречь, вы — наше достояние. Коллеги, поддерживаете? — обратился спикер к залу.

Он получил коллективный положительный ответ депутатов.

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Ранее Володин поручил проверить наличие у парламентариев иностранного гражданства или вида на жительство. Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

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Алексей Дёмин
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