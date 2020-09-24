В Барнауле погибшую в ДТП женщину дважды переехали — видео

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В Барнауле иномарка сбила женщину, после чего её переехала другая машина. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали в местном управлении ГИБДД, авария произошла в районе семи утра (03:00 мск). Виновником оказался 82-летний водитель автомобиля Skoda Yeti: он наехал на женщину, которой на вид было 40 лет, а затем скрылся.

После первого ДТП на пострадавшую совершили ещё один наезд. Как видно на кадрах с авторегистратора, опубликованных в сообществе, в 7:46 её переехал автомобиль ВАЗ. При этом водитель машины чуть не сбил ещё одну находившуюся рядом женщину. Была ли жертва ДТП на тот момент жива, неизвестно.

В полиции города уже начали проверку. В ГИБДД Барнаула призвали водителей быть внимательнее в тёмное время суток и соблюдать правила дорожного движения.