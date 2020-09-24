Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1971 по 2017 год он был солистом МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" в Лондоне, "Комунале" в Болонье, Большом театре и других значимых площадках. Был первым исполнителем партий Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского, Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, пел в операх "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Он также известен ролями в фильмах "Герой её романа", "Фантазёр". В 1999 году Войнаровскому присвоили почётное звание "Народный артист РФ".