Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

На 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.
Уточняется, что артист умер утром в четверг, 24 сентября, после продолжительной болезни. Как сообщил ТАСС сын оперного певца Игорь Войнаровский, причины смерти пока не установлены.
Даты прощания и похорон станут известны позже.
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Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1971 по 2017 год он был солистом МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" в Лондоне, "Комунале" в Болонье, Большом театре и других значимых площадках. Был первым исполнителем партий Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского, Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, пел в операх "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Он также известен ролями в фильмах "Герой её романа", "Фантазёр". В 1999 году Войнаровскому присвоили почётное звание "Народный артист РФ".
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