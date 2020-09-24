Пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили во все регионы России

Первые пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V", выпущенные для гражданского оборота, уже поступили во все российские регионы, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
— Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, — рассказали в ведомстве.
В России разрешили клинические испытания ещё одной вакцины от коронавирусаЗавершить их планируется в ноябре.
Там также отметили, что все препараты имеют цифровую маркировку. По данным государственной информационной системы, которая отслеживает движение лекарственных препаратов, более 27 тысяч упаковок маркированных вакцин "Спутник V" находятся в обороте.
Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
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