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Пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили во все регионы России

Отмечается, что все препараты снабжены цифровой маркировкой.

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Фото © ТАСС / EPA

Первые пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V", выпущенные для гражданского оборота, уже поступили во все российские регионы, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, — рассказали в ведомстве.

В России разрешили клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса

Завершить их планируется в ноябре.

Там также отметили, что все препараты имеют цифровую маркировку. По данным государственной информационной системы, которая отслеживает движение лекарственных препаратов, более 27 тысяч упаковок маркированных вакцин "Спутник V" находятся в обороте.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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