Покупатели назвали "Дикси" и "Магнит" худшими супермаркетами

Для исследования компанией Digital Guru было проанализировано 150 тысяч отзывов в "Яндекс.Картах" о сетевых супермаркетах за первое полугодие 2020 года по Москве и Подмосковью.

Аналитики сравнили общие оценки пользователей. Выяснилось, что в лидерах рейтинга в основном непремиальные сети: в первой тройке оказались сети "Глобус", "Да!" и Eurospar. Хуже всего покупатели оценивают магазины "Дикси" и "Магнит", на третьем месте с конца располагается сеть магазинов "Верный".

По мнению пользователей, сеть супермаркетов "Дикси" признана худшим магазином сразу по нескольким категориям: фрукты и овощи, хлеб, мясо, рыба.

Покупатели также часто критиковали магазины "Магнит" в категориях: рыба, морепродукты, мясо и молочная продукция.

Супермаркеты "Ярче!" получили признание в категории "Хлебобулочные изделия", а магазины Eurospar — в категории "Фрукты и овощи".

Безоговорочным лидером во всех категориях, кроме алкоголя, стала сеть гипермаркетов "Глобус".

Дополнительно были выделены лучшие и худшие сети по мнению пользователей по отдельным категориям товаров.

Алкоголь: самая низкая оценка у "Ашана" в основном из-за жалоб покупателей на обязательное требование документов при продаже. Самая высокая оценка у "Азбуки вкуса".

Хлебобулочные изделия / выпечка: самый худший показатель у сети "Дикси" — в основном пользователи жалуются на несвежую выпечку. В этой категории лучшие оценки у сетей "Глобус" и "Ярче!".

Рыба и морепродукты: самые негативные оценки — у сетей "Дикси" и "Магнит" (жалобы на просрочку и неправильное хранение рыбных продуктов). Самая высокая оценка по этой категории зафиксирована у магазинов "Глобус".

Фрукты/овощи: самая низкая оценка — у "Дикси" (в основном жалуются на испорченность овощей). Самые высокие оценки — у сетей Eurospar и "Глобус".

Кулинария: самая низкая оценка по данной категории — у сети магазинов "Верный". Самая высокая оценка — у магазинов "Глобус".