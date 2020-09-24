Покупатели назвали "Дикси" и "Магнит" худшими супермаркетами

Для исследования компанией Digital Guru было проанализировано 150 тысяч отзывов в "Яндекс.Картах" о сетевых супермаркетах за первое полугодие 2020 года по Москве и Подмосковью.
Аналитики сравнили общие оценки пользователей. Выяснилось, что в лидерах рейтинга в основном непремиальные сети: в первой тройке оказались сети "Глобус", "Да!" и Eurospar. Хуже всего покупатели оценивают магазины "Дикси" и "Магнит", на третьем месте с конца располагается сеть магазинов "Верный".
Полный расколбас. Нужно ли закупаться мясом в "Пятёрочке" и "Магните", пока цены не выросли?Переработчики мясной продукции жалуются на рост цен на сырьё у производителей. По оценкам некоторых компаний, стоимость свинины и курятины выросла более чем на 30%. Как это скажется на ценниках в супермаркетах?
По мнению пользователей, сеть супермаркетов "Дикси" признана худшим магазином сразу по нескольким категориям: фрукты и овощи, хлеб, мясо, рыба.
Покупатели также часто критиковали магазины "Магнит" в категориях: рыба, морепродукты, мясо и молочная продукция.
Супермаркеты "Ярче!" получили признание в категории "Хлебобулочные изделия", а магазины Eurospar — в категории "Фрукты и овощи".
Безоговорочным лидером во всех категориях, кроме алкоголя, стала сеть гипермаркетов "Глобус".
Дополнительно были выделены лучшие и худшие сети по мнению пользователей по отдельным категориям товаров.
Алкоголь: самая низкая оценка у "Ашана" в основном из-за жалоб покупателей на обязательное требование документов при продаже. Самая высокая оценка у "Азбуки вкуса".
Хлебобулочные изделия / выпечка: самый худший показатель у сети "Дикси" — в основном пользователи жалуются на несвежую выпечку. В этой категории лучшие оценки у сетей "Глобус" и "Ярче!".
Рыба и морепродукты: самые негативные оценки — у сетей "Дикси" и "Магнит" (жалобы на просрочку и неправильное хранение рыбных продуктов). Самая высокая оценка по этой категории зафиксирована у магазинов "Глобус".
Фрукты/овощи: самая низкая оценка — у "Дикси" (в основном жалуются на испорченность овощей). Самые высокие оценки — у сетей Eurospar и "Глобус".
Продуктовый рейтинг. Как изменились цены на продукты в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" в сентябре?Лайф составил рейтинг продуктовых корзин в популярных супермаркетах. Оказалось, что продукты сейчас покупать выгоднее, чем летом.
Кулинария: самая низкая оценка по данной категории — у сети магазинов "Верный". Самая высокая оценка — у магазинов "Глобус".
Мясные изделия: самая низкая оценка — у сети магазинов "Дикси". Самая высокая оценка — у магазинов "Глобус".