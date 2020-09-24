Онколог рассказал, кто более подвержен риску заражения раком головы и шеи

В понятие опухолей головы и шеи входят разные типы рака, самая большая группа из которых — рак полости рта, рассказал президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи Али Мудунов в беседе с газетой "Петербургский дневник". Доктор медицинских наук отметил, что в России смешанная динамика по заболеваемости этим недугом, так как играют роль демография, популяционный состав и привычки.

— У мужчин риск заболеть раком головы и шеи в два-пять раз выше, чем у женщин. Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза рака ротовой полости, глотки и гортани составляет 62 и 65 лет соответственно, — сообщил онколог, подчеркнув при этом, что рак молодеет.

Профессор отметил, что снизилось количество заболеваний раком гортани, но опухоли полости рта держатся на стабильном уровне. По словам Мудунова, примерно в девяти из 10 случаев рак головы и шеи развивается из клеток плоского эпителия и симптоматика болезни зависит от локализации, однако есть несколько правил, на которые следует обратить внимание и обратиться к онкологу.

— Следует посетить врача-онколога, если на слизистой полости рта или носа есть аномально окрашенные участки или незаживающие язвы, необычные выделения или кровотечения из носа или при кашле, боли в области глотки и гортани, изменении голоса, осиплости, охриплости и другом, — рассказал специалист.

Мудунов также сообщил, что статистика выздоровления при раке головы и шеи очень высока: если брать всю популяцию вне зависимости от стадии заболевания, то удаётся вылечить 50–60 процентов. Он подчеркнул, что чем раньше пациент обращается за медицинской помощью, тем лучше. По словам врача, совсем недавно в лечении опухолей стала применяться иммунотерапия, которая уже показала отличные результаты.