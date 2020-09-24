Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" утонула в бассейне

В Москве скончалась дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. 32-летняя София утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов.
Как сообщил источник, женщина отправилась в бассейн два дня назад, однако домой не вернулась. Родственники забили тревогу, но о трагичной судьбе Софии узнали лишь на следующий день. По данным Лайфа, дочь артиста доставили в реанимацию 23 сентября, врачи боролись за её жизнь, однако к утру София скончалась из-за отказавших почек.
Во Франции скончалась "икона Парижа" и легенда шансона Жюльетт ГрекоАртистка ушла из жизни в окружении своих родных в любимом доме.
Информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас правоохранители проверяют, могла ли смерть женщины носить криминальный характер, а родственники пытаются выяснить, почему им сообщили о гибели Софии лишь на следующий день.
Ранее Лайф сообщал, что на 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский.
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