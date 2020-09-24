Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" утонула в бассейне

В Москве скончалась дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. 32-летняя София утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов.

Как сообщил источник, женщина отправилась в бассейн два дня назад, однако домой не вернулась. Родственники забили тревогу, но о трагичной судьбе Софии узнали лишь на следующий день. По данным Лайфа, дочь артиста доставили в реанимацию 23 сентября, врачи боролись за её жизнь, однако к утру София скончалась из-за отказавших почек.

Информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас правоохранители проверяют, могла ли смерть женщины носить криминальный характер, а родственники пытаются выяснить, почему им сообщили о гибели Софии лишь на следующий день.