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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Сделал это писатель Сергей Комков.

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Российский писатель и публицист Сергей Комков заявил, что направил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

— Сегодня это уже фактически моё четвёртое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета, — цитирует Комкова РИА "Новости".

Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса

Лауреаты будут находиться в своих странах.

Эта награда ежегодно с 1901 года присуждается людям или организациям, внёсшим выдающийся вклад в области укрепления мира. Согласно уставу, лауреатов выбирает Нобелевский комитет, назначаемый парламентом Норвегии. Ранее номинантом на премию мира также становился президент США Дональд Трамп, причём дважды, но с оговоркой.

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