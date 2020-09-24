Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2020, 12:35
7627

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

ТАСС / Климентьев Михаил

ТАСС / Климентьев Михаил

Сделал это писатель Сергей Комков.

Российский писатель и публицист Сергей Комков заявил, что направил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

 Сегодня это уже фактически моё четвёртое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета, — цитирует Комкова РИА "Новости".

Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса
Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса

Эта награда ежегодно с 1901 года присуждается людям или организациям, внёсшим выдающийся вклад в области укрепления мира. Согласно уставу, лауреатов выбирает Нобелевский комитет, назначаемый парламентом Норвегии. Ранее номинантом на премию мира также становился президент США Дональд Трамп, причём дважды, но с оговоркой.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Нобелевская премия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar