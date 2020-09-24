Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский писатель и публицист Сергей Комков заявил, что направил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

— Сегодня это уже фактически моё четвёртое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета, — цитирует Комкова РИА "Новости".