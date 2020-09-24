Domino's Pizza обвинили в поддержке Лукашенко. Пиццерия закрыла двери перед убегающими от силовиков

Domino's Pizza оказалась в центре политического скандала после того, как очевидцы в соцсетях рассказали, что один из ресторанов на проспекте Независимости в центре Минска закрыл двери перед протестующими, которые убегали от силовиков. О событиях вчерашнего вечера пишет TUT.BY.
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Бренд с этими обвинениями оказался не согласен. Чтобы доказать свою правоту, белорусский ресторан сети Domino's опубликовал в "Инстаграме" видео с камер наблюдения с пояснениями, что пиццерию вчера действительно закрыли раньше обычного, однако сотрудники не препятствовали входу и выходу людей.
— В 22:25 к станции метро "Восток-2" подъехал автомобиль специального подразделения, директор пиццерии в целях безопасности был вынужден закрыть заведение раньше. На видео можно отметить, что последний клиент пиццерии самостоятельно выходит из работающей в обычном режиме пиццерии в 22:29. Препятствий ко входу/выходу не было. Также видно, что с 22:30 дверь в пиццерию закрыта, в зале не горит свет, мебель убрана, клиентов внутри нет, — комментируют представители ресторана сети Domino's.
Однако публикация видео вызвала ещё больше вопросов у пользователей соцсетей. Внимательные зрители заподозрили пиццерию в избирательном монтаже. Их смутил момент, что часть записей с камер в период с 22:31 по 22:44 отсутствует. Кроме того, представленные фрагменты не совпадают по тайм-коду с описанием поста: на записи видно, что после 22:30 свет в зале ещё горит, а в помещении идёт уборка.
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Напомним, что 23 сентября в обстановке секретности прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки "не то обидой, не то претензиями".
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