Названа цена ещё одного российского лекарства от коронавируса. Оно чуть дешевле, чем "Арепливир"

Новый российский препарат от CoViD-19 "Авифавир" будет стоить около восьми тысяч рублей, а в дальнейшем может стать ещё дешевле. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Что касается аптек, мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали. 12 тысяч — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов, — цитирует Дмитриева РИА "Новости".

Также он отметил, что в будущем препарат могут включить в перечень жизненно важных лекарств в России, и подчеркнул, что в больницах "Авифавир" доступен бесплатно уже сейчас.

Ранее "Авифавир" стал первым в мире препаратом против коронавируса, который содержит активное действующее вещество фавипиравир. 29 мая лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава, а 3 июня было включено министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.