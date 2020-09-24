Путин поздравил избранных губернаторов и оценил прошедшие выборы

При этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.

Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными При этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.

Российский лидер отметил, что выборы в единый день голосования, 13 сентября, прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий выбор партий и кандидатов. Кроме того, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб, а на избирательных участках были соблюдены все меры предосторожности в связи с CoViD-19. Также, подчеркнул Путин, возможность досрочного голосования 11 и 12 сентября позволила учесть мнение тех, кто в силу обстоятельств не мог добраться до участка в день выборов.