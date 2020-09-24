Путин поздравил избранных губернаторов и оценил прошедшие выборы

Президент России Владимир Путин поздравил губернаторов российских регионов с избранием, отметив, что "такое доверие — прежде всего огромная ответственность за предстоящую работу".
— Полагаю, настрой одинаковый: работать, стопроцентно вкалывать — с предельной самоотдачей — и добиваться результатов, ощутимых для жителей регионов, служить Родине, стране, России, — заявил российский лидер на встрече с главами регионов.
Путин также напомнил, что в связи с ситуацией с коронавирусом в стране губернаторы наделены особыми полномочиями и ответственностью.
Медведев — о минувших выборах: Они были самыми труднымиПри этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.
Российский лидер отметил, что выборы в единый день голосования, 13 сентября, прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий выбор партий и кандидатов. Кроме того, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб, а на избирательных участках были соблюдены все меры предосторожности в связи с CoViD-19. Также, подчеркнул Путин, возможность досрочного голосования 11 и 12 сентября позволила учесть мнение тех, кто в силу обстоятельств не мог добраться до участка в день выборов.
Напомним, 13 сентября состоялся единый день голосования в России, в рамках которого в 18 субъектах страны проходили выборы главы региона.
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