Пара украинцев отказалась надеть маски в самолёте и лишилась отдыха в Анталье

В Киеве двух пассажиров со скандалом сняли с рейса Киев — Анталья, потому что они отказались надевать защитные маски в самолёте. Об этом в "Фейсбуке" написала представитель Нацбанка Украины Леся Войтицкая, которая стала свидетелем происшествия.

Инцидент произошёл в воскресенье, 20 сентября. Из-за нежелания супругов соблюдать правила безопасности рейс был задержан на час. Теперь, предполагает Леся, им придётся заплатить штраф.

— Через полчаса пограничники забрали их под аплодисменты пассажиров самолёта. Ещё полчаса в багажном отделении копались, чтобы найти чемоданы, — написала она.

В комментариях к посту Леси многие одобрили решение пограничников о снятии супругов с рейса. Также некоторые пользователи отметили, что лучше задержаться в Киеве на час, чем испортить себе весь отдых.