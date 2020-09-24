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Пара украинцев отказалась надеть маски в самолёте и лишилась отдыха в Анталье

Теперь дебоширам может грозить штраф.

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В Киеве двух пассажиров со скандалом сняли с рейса Киев — Анталья, потому что они отказались надевать защитные маски в самолёте. Об этом в "Фейсбуке" написала представитель Нацбанка Украины Леся Войтицкая, которая стала свидетелем происшествия.

Инцидент произошёл в воскресенье, 20 сентября. Из-за нежелания супругов соблюдать правила безопасности рейс был задержан на час. Теперь, предполагает Леся, им придётся заплатить штраф.

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В ведомстве напомнили, что маска должна плотно закрывать как рот, так и нос, не оставляя зазоров.

Через полчаса пограничники забрали их под аплодисменты пассажиров самолёта. Ещё полчаса в багажном отделении копались, чтобы найти чемоданы, — написала она.

В комментариях к посту Леси многие одобрили решение пограничников о снятии супругов с рейса. Также некоторые пользователи отметили, что лучше задержаться в Киеве на час, чем испортить себе весь отдых.

Ранее Лайф сообщал об инциденте в Турции. Там три россиянки избили медсестру за просьбу надеть медицинские маски.

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