Пострадавшие в залитом кипятком пермском хостеле потребовали от владельца 4 млн рублей

Супруги, пострадавшие в результате прорыва трубы в пермском мини-отеле "Карамель" в начале года, потребовали от владельца объекта Сергея Щербакова четыре миллиона рублей компенсации. Сегодня они явились в суд и рассказали о деталях трагической ночи.

Олег и Мария Ужеговы приехали в Пермь, чтобы отвести сына на приём к онкологу. Их номер был одним из самых дальних от выхода. Разбудили семью крики. В тот момент уровень кипятка на полу составлял примерно полметра. Олег схватил сына и побежал к выходу. Ребёнок не пострадал, а вот его отец полгода провёл на больничном.

Мария сумела выбраться из затопленного хостела чуть позже. По пути она поскользнулась и упала в кипяток, в результате чего получила сильнейшие ожоги и следующие восемь месяцев провела в больнице.