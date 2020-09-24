Пострадавшие в залитом кипятком пермском хостеле потребовали от владельца 4 млн рублей

Супруги, пострадавшие в результате прорыва трубы в пермском мини-отеле "Карамель" в начале года, потребовали от владельца объекта Сергея Щербакова четыре миллиона рублей компенсации. Сегодня они явились в суд и рассказали о деталях трагической ночи.
Олег и Мария Ужеговы приехали в Пермь, чтобы отвести сына на приём к онкологу. Их номер был одним из самых дальних от выхода. Разбудили семью крики. В тот момент уровень кипятка на полу составлял примерно полметра. Олег схватил сына и побежал к выходу. Ребёнок не пострадал, а вот его отец полгода провёл на больничном.
Предъявлено обвинение владельцу хостела в Перми, где в кипятке погибли пятеро постояльцевРасследование продолжается в отношении чиновников и работников предприятий, из-за чьей халатности могла случиться авария.
Мария сумела выбраться из затопленного хостела чуть позже. По пути она поскользнулась и упала в кипяток, в результате чего получила сильнейшие ожоги и следующие восемь месяцев провела в больнице.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 января. Пять постояльцев мини-гостиницы сварились заживо и погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри хостела.
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