Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пытали

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Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, заявил, что его сын был убит, а перед смертью его пытали. Осмотрев тело сына, мужчина заметил следы от уколов, два оторванных ногтя и другие повреждения, которые, по его словам, никак не вписываются в версию с суицидом.
Семье националиста Тесака назвали причину его смерти в СИЗОРодственникам разрешили забрать тело. Решаются формальные вопросы.
— Я осмотрел труп, это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, — заявил отец Марцинкевича нашим коллегам из Mash.
Видеосъёмка оказалась отключена в камере Тесака в день его смертиАдвокату ещё не передали результаты экспертизы, которая должна установить причину кончины заключённого.
Напомним, националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. Эту информацию подтвердили в региональном УФСИН РФ. По данным Лайфа, в камере Тесак был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.
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