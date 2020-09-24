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Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пытали

Осмотрев тело сына, мужчина заметил повреждения, которые, по его словам, никак не вяжутся с самоубийством.

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Видео © Mash

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, заявил, что его сын был убит, а перед смертью его пытали. Осмотрев тело сына, мужчина заметил следы от уколов, два оторванных ногтя и другие повреждения, которые, по его словам, никак не вписываются в версию с суицидом.

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Родственникам разрешили забрать тело. Решаются формальные вопросы.

Я осмотрел труп, это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, заявил отец Марцинкевича нашим коллегам из Mash.

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Адвокату ещё не передали результаты экспертизы, которая должна установить причину кончины заключённого.

Напомним, националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. Эту информацию подтвердили в региональном УФСИН РФ. По данным Лайфа, в камере Тесак был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.

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