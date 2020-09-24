Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пытали

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Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, заявил, что его сын был убит, а перед смертью его пытали. Осмотрев тело сына, мужчина заметил следы от уколов, два оторванных ногтя и другие повреждения, которые, по его словам, никак не вписываются в версию с суицидом.

— Я осмотрел труп, это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, — заявил отец Марцинкевича нашим коллегам из Mash.