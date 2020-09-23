Семье националиста Тесака назвали причину его смерти в СИЗО

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Родные умершего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, получили справку о его смерти.
Согласно документу, смерть наступила в результате "повешения, удушения и удавления с неопределёнными намерениями". Причём произошло это в полночь. Хотя ранее сообщалось, что всё случилось в период с 06:45 до 08:00 утра.
Адвокат семьи Марцинкевича Иван Сидоров заявил, что, когда родным передадут тело, его перевезут из Челябинска в Москву. Там будет проведена независимая экспертиза причин смерти Тесака. По его словам, у Марцинкевича не было поводов сводить счёты с жизнью. Адвокат не думает, что он давал признательных показаний о совершённых им убийствах, в деле о них он проходил как свидетель.
"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде ТесакаТакой вывод специалист сделала на основании фотографии тела Марцинкевича.
Напомним, Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере заключённый был один. Он оставил несколько записок. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения Лайфу высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью. Однако, по версии следствия, содержание одной из записок, а также признания Тесака в серии убийств незадолго до смерти раскрывают причины произошедшего.