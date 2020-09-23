Семье националиста Тесака назвали причину его смерти в СИЗО

Согласно документу, смерть наступила в результате "повешения, удушения и удавления с неопределёнными намерениями". Причём произошло это в полночь. Хотя ранее сообщалось, что всё случилось в период с 06:45 до 08:00 утра.

Адвокат семьи Марцинкевича Иван Сидоров заявил, что, когда родным передадут тело, его перевезут из Челябинска в Москву. Там будет проведена независимая экспертиза причин смерти Тесака. По его словам, у Марцинкевича не было поводов сводить счёты с жизнью. Адвокат не думает, что он давал признательных показаний о совершённых им убийствах, в деле о них он проходил как свидетель.