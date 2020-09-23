Скорая ехала час. Москвичка умерла от укуса пчелы в Смоленской области

Пожилая москвичка умерла после укуса пчелы во время поездки на лето в родное поселение Новая-Селиба в Смоленской области. Как стало известно МК, тело женщины родственники решили самостоятельно перевезти в столицу.

По данным издания, 60-летнюю женщину 21 сентября в голову ужалила пчела. Скорая добиралась к пациентке по бездорожью целый час, к приезду врачей женщина умерла от аллергической реакции. Родные же решили доставить умершую домой в Москву. Они купили гроб и проехали с её телом примерно 250 километров. Умершую 22 сентября передали в руки патологоанатомов. Теперь им предстоит провести вскрытие для установления точных причин её смерти.