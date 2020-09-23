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Скорая ехала час. Москвичка умерла от укуса пчелы в Смоленской области

К приезду медиков пациентка скончалась от аллергической реакции.

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Фото © Pixabay

Пожилая москвичка умерла после укуса пчелы во время поездки на лето в родное поселение Новая-Селиба в Смоленской области. Как стало известно МК, тело женщины родственники решили самостоятельно перевезти в столицу.

По данным издания, 60-летнюю женщину 21 сентября в голову ужалила пчела. Скорая добиралась к пациентке по бездорожью целый час, к приезду врачей женщина умерла от аллергической реакции. Родные же решили доставить умершую домой в Москву. Они купили гроб и проехали с её телом примерно 250 километров. Умершую 22 сентября передали в руки патологоанатомов. Теперь им предстоит провести вскрытие для установления точных причин её смерти.

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Пенсионер потерял сознание на лестнице в 9 утра, спустя час бездействия врачи скорой констатировали его смерть.

Ранее Лайф сообщал о шокирующем случае в Курской области, где пациентка очнулась в морге после операции. Врачи же были уверены, что она уже умерла. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Позднее ответственных за инцидент медиков наказали. Однако спустя несколько дней женщина всё же скончалась.

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