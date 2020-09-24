900 миллиардов за "животное". Петербуржец разместил в Сети объявление о продаже сына

Житель Санкт-Петербурга пытался с помощью сайта бесплатных объявлений продать ребёнка. Об этом сообщает портал 78.ru.
Скандальную запись о продаже мужчина разместил в разделе "Животные", дополнив её тремя фотографиями мальчика. Петербуржец также указал цену: он был готов расстаться с чадом за 900 миллиардов рублей.
— Барсик крутой кот, только царапается, — предупредил автор публикации.
В ситуацию уже вмешалась уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, которая обратилась к администрации сервиса с просьбой удалить объявление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Стоит отметить, что записи больше на сайте нет.
Поле чудес. Как "Авито" превратилось в платформу для жуликовЕсли вы зайдёте в свой профиль на "Авито", перед вами высветится баннер "Не дайте себя обмануть". Но проблема в том, что мошенников и обманщиков, орудующих на "Авито" и "Юле", так много, что стать их жертвой очень просто. Люди готовы расстаться с деньгами, а мошенники — получить их незаконным способом. И методы самые изощрённые.
Это не первый случай в Санкт-Петербурге, когда родитель пытается избавиться от ребёнка через Сеть. Подобный инцидент произошёл в мае текущего года: мужчина предложил отдать сына в добрые руки.
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