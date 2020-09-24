900 миллиардов за "животное". Петербуржец разместил в Сети объявление о продаже сына

Поле чудес. Как "Авито" превратилось в платформу для жуликов Если вы зайдёте в свой профиль на "Авито", перед вами высветится баннер "Не дайте себя обмануть". Но проблема в том, что мошенников и обманщиков, орудующих на "Авито" и "Юле", так много, что стать их жертвой очень просто. Люди готовы расстаться с деньгами, а мошенники — получить их незаконным способом. И методы самые изощрённые.