Поле чудес. Как "Авито" превратилось в платформу для жуликов

Если вы зайдёте в свой профиль на "Авито", перед вами высветится баннер "Не дайте себя обмануть". Но проблема в том, что мошенников и обманщиков, орудующих на "Авито" и "Юле", так много, что стать их жертвой очень просто. Люди готовы расстаться с деньгами, а мошенники — получить их незаконным способом. И методы самые изощрённые.

Как обманывают на "Авито" и "Юле"?

Николай заказал на "Авито" помощь в автоподборе (проверке б/у автомобиля) у компании, занимающейся этим, за 2000 рублей. Он нашёл объявление на сайте от компании и оставил заявку. С ним связался оператор, назначил место и время встречи, а также попросил внести предоплату в виде 50% стоимости (1000 рублей). Николай приехал. Сотрудника там не оказалось, спустя два часа тоже. На звонки оператор уже не отвечал.

Как оказалось, это обман. Единственное, что интересовало "оператора", — предоплата. После чего он перестал выходить на связь. При должном усердии мошенник "обслуживает" до трёх-шести человек в день, то есть "зарабатывает" три-шесть тысяч рублей. Этот метод описывается в одном из телеграм-каналов по мошенническим схемам заработка. Целевая жертва — именно покупатель б/у авто из-за высокой платёжеспособности.

Схема обмана описывается в одном из телеграм-каналов по заработку. © T.me

Урон жертве в этом случае минимальный — зря потраченная тысяча рублей и потерянное время. А может быть в десятки раз выше. Схема с предоплатой — возможно, самая распространённая на "Авито", "Юле" и прочих площадках для размещения объявлений.

— Осторожнее с предоплатой при покупке. Слишком выгодное предложение с требованием подтвердить заинтересованность в сделке деньгами — скорее всего, обман, — говорится на сайте компании.

Другая популярная схема — продажа товара, купленного в лизинг. Летом этого года так продавали смартфоны Samsung, арендованные по программе Samsung Upgrade.

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По ней предоплата не требуется. Мошенник берёт устройство в лизинг и продаёт его, будто оно полностью куплено. Через некоторое время устройство блокируется, а обманутый покупатель остаётся и без денег, и без смартфона. Схема работает и с другими товарами. В Сети хватает историй с продажей даже квартир, купленных в залог.

Мошенника можно вычислить по личным данным. Или нет?

Интересен один момент. Почему мошенники не боятся отдавать сервису свои данные? Ведь при регистрации необходимо указать номер телефона. По запросу правоохранительных органов он будет им передан. Номер привязан к паспорту, и так правонарушитель будет вычислен.

Кроме того, "Авито" и "Юла" следят за деятельностью пользователей. А мошенники, судя по их действиям, занимаются разводом на площадках на постоянной основе.

— В день на модерацию в "Авито" попадает три миллиона объявлений, и все они без исключения подвергаются как минимум автоматической модерации. Ручная модерация не обходится без нюансов. Простые объявления с формальными нарушениями в форме объявлений обрабатываются со скоростью 300–400 объявлений в час. Вторая линия модераторов разбирает всё то, что требует более детального рассмотрения. Их производительность — 150–250 объявлений в час, — рассказали в пресс-службе "Авито" Лайфу.

При этом они проверяют объявления на подлинность, а продавца — на добросовестность. — Чтобы убедиться в достоверности размещаемых предложений, компания отправляет к авторам объявлений тайных покупателей. Они проверяют качество квартир и загородных домов ("Авито недвижимость"), автомобилей ("Авито авто"). Такая регулярная практика позволяет "Авито" оперативно реагировать на возможные недобросовестные действия продавцов, — поясняют в пресс-службе.

Выходит, пока автоматически и вручную проверяются десятки тысяч объявлений, миллионы новых публикаций на "Авито" и "Юле" практически сразу становятся доступны широкому кругу пользователей. Мошенники, досконально изучившие алгоритмы работы площадок, знают, как "понравиться" роботу-модератору и получить доступ к аудитории площадки. Пока до объявления доберутся живые модераторы или на него посыплются жалобы, жулик уже сменит аккаунт или заведёт новую учётную запись.

Как они это делают? Инструкции для тех, кто готов встать на "скользкую дорожку", находятся в Сети буквально в несколько кликов. И "начинающим" флибустьерам, бороздящим просторы "Авито" и "Юлы", всегда готовы "помочь" более опытные наставники.

Верификацию личности можно обойти

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Если погрузиться в тему и изучить все методы мошенников, перед глазами предстанет подпольный цифровой мир. Со своей экономикой и изощрёнными методами ухода от деанонимизации.

Главное для мошенника — не указывать личные данные. Это обязательно для авторизации на сайте, но этого можно избежать. Для регистрации на "Авито" обязателен номер мобильного телефона. Это самый надёжный метод — площадка защищается от ботов и идентифицирует пользователя, поскольку предполагается, что любой номер привязан к паспорту человека.

Но и эта защита обходится. Самый экономный способ — указать чужой номер, ввести код аутентификации и опубликовать объявление. В Сети существуют сайты, продающие номера телефонов для приёма сообщений. Чаще всего они используются для регистрации в социальных сетях и на любых других сайтах, где может потребоваться подтверждение по СМС.

Схема следующая: 1. Мошенник регистрируется на подобном сайте. 2. Покупает номер (на одном из них он стоит 4,5 рубля). 3. Заходит на "Авито", при регистрации указывает его и вводит пришедший код. В итоге вычислить его по номеру мобильного будет невозможно. Сайт также собирает данные IP-адресов пользователя, но тут помогают скрыться Proxy-серверы и VPN-сервисы, в том числе совершенно бесплатные и встроенные в браузеры.

Статья с методом обмана на "Авито" в телеграм-канале по заработку © T.me

В ней же описывается схема обмана © t.me

Положительные отзывы — не показатель качества

Высокий рейтинг тоже не повод расслабиться и полностью довериться продавцу. Аккаунт тоже можно купить. Одни люди это делают для более эффективных продаж, другие — для обмана.

Аккаунты "Авито" на продажу © LIFE

В Сети есть множество сайтов с продажей учётных записей на "Авито". Чем больше успешных продаж и выше рейтинг, тем он дороже. Причём цена смешная. За учётную запись, активную с 2011 года и с 51 успешной продажей, просят 500 рублей.

Этот же способ используется для открытия фейковых магазинов. Злоумышленник покупает учётную запись юридического лица, добавляет фотографии товаров и помещения из Интернета. Как только магазин готов, можно действовать. Самый популярный метод — обман с доставкой. Продавец просит оплатить её и даёт ссылку на свой кошелёк, а потом пропадает.

Метод обмана с доставкой подробно описывается в Telegram-канале по схемам заработка. Скриншот © t.me

Люди любят покупать у продавцов поближе. Этим легко манипулировать

Сервис "Юла" провёл исследование и выяснил, что пользователи больше доверяют продавцам из их района или региона. В частности, когда дело касается мелких покупок. 92% опрошенных считают надёжными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. Пользователям из других городов доверяет лишь 42% россиян.

Проблема в том, что на сайтах для размещения объявлений местоположение можно указать какое угодно. Как правило, мошенники указывают то, где больше всего потенциальных пользователей. Или размещают несколько объявлений с продажей одного и того же товара с разным местоположением.

В поле "Место сделки" можно ввести какой угодно адрес © Google Maps

Топ в выдаче — не показатель качества

По логике, если товар выдаётся одним из первых, это значит, что на него переходит большое количество человек. А заинтересованность пользователей говорит о качестве продавца.

Верна только первая часть: если товар вверху, значит, он популярен. А попадает он туда платно — перед размещением "Авито" предлагает тарифы по продвижению товара. Не доверяйте продавцу, если он выдаётся одним из первых. Возможно, он заплатил за продвижение, чтобы окупить его обманом.

Доплатите, и ваше объявление будет в самом верху © Avito

Ни с одним продавцом нельзя быть уверенным на 100%, что он вас не обманет. Применяйте основные правила пользования площадками и проверки товаров, чтобы не лишиться денег.

Основных правил три:

1. Общайтесь с покупателем и продавцом только на площадке, где совершаете сделку. Не переходите по ссылкам.

2. Поговорите с продавцом или покупателем вживую перед сделкой. Вам будут лучше понятны его намерения.