Прожиточный минимум предложили повысить в 2021 году

В России в 2021 году прожиточный минимум планируют установить на уровне 11 653 рубля, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

— Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по РФ в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля, — сказал статс-секретарь.

Пудов отметил, что это приводит к соотношению с медианным доходом за 2019 год, равному 44,2% — именно такой уровень предлагается установить на следующий год.

Замминистра также отметил, что рост размера МРОТ по сравнению с действующей минимальной суммой оплаты труда (12 130 рублей) составит 5,5%. Это затронет 3,9 миллиона человек, из них 1,8 миллиона — работники бюджетной сферы.