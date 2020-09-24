Фитнес-клуб, где погибла дочь актёра Конкина, закрыт "по техническим причинам" — видео

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Фитнес-клуб, в бассейне которого утонула дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина София, закрыт "по техническим причинам", о чём гласит объявление на двери заведения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и полицейские. Стоит отметить, что пока остаётся неизвестным, кто был в тот день на смене. Как отметили в фитнес-клубе, у бассейна всегда находятся тренеры.

Сейчас для посетителей бассейн закрыт, однако туда мог пройти кто-нибудь из клиентов клуба, так как соответствующее объявление повесили совсем недавно. Между тем люди, занимающиеся в заведении, не знают о произошедшей трагедии.