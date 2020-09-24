"Прогресс идёт". В ОП РФ оценили новые правила поверки счётчиков

В Общественной палате России оценили новые правила поверки счётчиков, вступившие в силу. Там указали, что прогресс, в том числе в сфере ЖКХ, идёт "достаточно быстро".

— В этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно, — сказал в беседе с RT первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю Артём Кирьянов.

Речь идёт о том, чтобы счётчиками, которые способны в режиме онлайн передавать данные, оснащались все новые дома, отметил он. Кирьянов считает, что эту концепцию нужно поддержать, при этом вовремя уведомлять людей об изменениях в "правилах игры".