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"Прогресс идёт". В ОП РФ оценили новые правила поверки счётчиков

Форматы, связанные с бумажными носителями, неудобны и бессмысленны, отметил Кирьянов.

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В Общественной палате России оценили новые правила поверки счётчиков, вступившие в силу. Там указали, что прогресс, в том числе в сфере ЖКХ, идёт "достаточно быстро".

В этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно, — сказал в беседе с RT первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю Артём Кирьянов.

Речь идёт о том, чтобы счётчиками, которые способны в режиме онлайн передавать данные, оснащались все новые дома, отметил он. Кирьянов считает, что эту концепцию нужно поддержать, при этом вовремя уведомлять людей об изменениях в "правилах игры".

Счётчики начинают проверять по-новому. К чему готовиться жильцам

С 24 сентября вступают в силу новые правила поверки счётчиков. Чем это обернётся для собственников жилья и на что обращать внимание, чтобы не переплачивать за услуги ЖКХ?

Напомним, в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счётчиков. Теперь вместо бумажных свидетельств единственным юридически значимым подтверждением поверки будет электронная запись в реестре Росстандарта.

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