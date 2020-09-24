Счётчики начинают проверять по-новому. К чему готовиться жильцам

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Из них следует, что единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки счётчиков становится запись в электронном реестре Росстандарта. Что касается бумажных документов, то они будут носить только справочный характер. При этом свидетельства, которые были выданы до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками.

По новым правилам специалист должен будет в течение суток внести данные о поверке в реестр ФГИС "Аршин". Хозяин квартиры, где стоит прибор учёта, сможет получить доступ к данной информации в соответствующем разделе по номеру счётчика.

В этой ситуации главный риск для жильцов в том, что проверяющий просто забудет внести данные в систему. Чтобы не возникало таких проблем, в Росстандарте рекомендуют требовать, чтобы поверитель делал все записи в присутствии заказчика. В противном случае доказывать факт поверки и правильность дальнейших показаний приборов учёта придётся через суд.

— Электронный документооборот призван сократить долю мошенничеств в сфере поверки счётчиков и устранить множественные пробелы в сверке данных, — рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — При этом требования к проверяющим будут теми же, что и ранее: у них должны быть официальные документы, они не должны вызывать лишних вопросов, действия должны быть чёткими и понятными, никаких лишних доплат. Из соображений личной безопасности было бы лучше не принимать посторонних лиц в квартире в одиночку и всегда проверять соответствие документов.

Эти опасения не беспочвенны. Обычно любая новость про какие-либо изменения в установке и поверке счётчиков сразу же попадает в поле зрения аферистов. Они получают новый повод пройтись по квартирам и собрать свою "дань" с доверчивых жильцов. В результате оказывают платные услуги по псевдоповерке счётчиков или берут деньги за замену.

Ещё одна проблема — это недобросовестные компании, которые звонят и говорят о том, что у прибора учёта подошёл срок поверки. Затем приходят и говорят, что счётчик нужно менять. Само собой, услуги таких мастеров стоят немало. Только потом выясняется, что жильцы просто переплатили за ненужную услугу, а прибор мог спокойно прослужить ещё несколько лет и без поверки.

— Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно принимать никаких решений о поверке или замене счётчиков, подписывать документы и передавать деньги до тех пор, пока вы не пообщаетесь с представителями вашей энергосбытовой организации. Их телефоны можно найти на официальном сайте. Необходимо лично связаться с ними и уточнить всё, что вас волнует, — предупреждает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

В противном случае вы рискуете не только потратить деньги на оплату услуг аферистов, но и в дальнейшем получить проблемы с коммуникациями. Если неквалифицированный специалист проведёт замену счётчика, в дальнейшем вы рискуете затопить соседей.