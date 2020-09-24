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Путин: Очень не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за CoViD-19

Глава государства также сравнил ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

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Президент России Владимир Путин заявил, что проблему коронавируса нельзя выводить на второй план, иначе она снова станет испытанием для всей страны, а вводить ограничительные меры снова никому не хочется.

Посмотрите, что делается в некоторых странах: опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства. У нас, действительно, ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться — ситуация может кардинально поменяться. И очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной, — подчеркнул глава государства на встрече с избранными губернаторами.

Он призвал их не забывать о коронавирусе и решать проблемы, связанные с распространением заболевания, иначе "они полыхнут и станут испытанием для страны". Президент поручил продолжать работу, которую начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, складывающихся в регионах.

Названа цена ещё одного российского лекарства от коронавируса. Оно чуть дешевле, чем "Арепливир"

В будущем препарат могут включить в список жизненно важных.

Лидеры ряда стран уже заявляют о второй волне коронавируса. Например, премьер Канады Джастин Трюдо считает, что ситуация осенью может оказаться сложнее, чем была весной. А Израиль первым в мире объявил повторный карантин из-за CoViD-19.

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