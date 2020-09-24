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"Надо было отложить старт или запирать всех на сборах". КХЛ оказалась на грани глобального карантина

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В российском хоккее один за другим отменяются матчи регулярного чемпионата, а несколько команд и вовсе ушли на карантин.

Не прошло и месяца со старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а сезон уже смело можно ставить на паузу. Всему виной изрядно поднадоевший всем коронавирус, который, как шпион, незаметно проникает в команды, лишая их возможности играть в хоккей. КХЛ уже раз проиграла ему в минувшем недоигранном плей-офф, и вот ковид наносит новый удар. Друг за другом на двухнедельный карантин ушли финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", а ярославский "Локомотив" и вовсе забил на игру с "Куньлунем" и попросту не приехал на арену в Мытищи. Если так и дальше пойдут дела, то весь календарь игр сезона 2020/21 можно отправлять в мусорную корзину.

Официальные данные от КХЛ:

  • 87 человек, болеющих коронавирусом
  • 132 человека уже выздоровели

КХЛ оказалась в сложной ситуации, в которую, по сути, сама себя и загнала, начав сезон, не подготовившись должным образом к нынешним реалиям. Как результат — большие проблемы на старте и самое страшное, что никто из боссов лиги, похоже, не предусмотрел подобное развитие событий, а значит, и быстрого разрешения сложившейся ситуации у них нет. А вот вопросы к ним есть. Один из них: почему КХЛ финнам и казахам разрешает уйти на карантин и переносит их матчи на более поздний срок, а ярославцам ставит техническое поражение, когда у них 30 человек в команде инфицированных? Железнодорожники, кстати, здорово начали чемпионат и не в их интересах сейчас его прекращать. Просто ситуация у них аховая, и вместо помощи от лиги команда получает "технарь".

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Эту финальную серию российские болельщики запомнят надолго. Объясняем почему.

"Локомотив" так объясняет срыв матча с китайской командой.

Результаты последних тестов, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, говорится в заявлении клуба. — Замена основного состава на игроков молодёжной команды "Локо" также не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав.

Для предотвращения подобных ситуаций и успешного продолжения сезона хоккеистов после матчей нужно не распускать по домам, а закрывать на сборах (базах, в отелях), такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с Лайфом.

Я сторонник того, что надо было отложить старт чемпионата на месяц и не рисковать так. А то сейчас какая-то неразбериха идёт. В такой ситуации, если мы всё же начали чемпионат, то игроков нужно сажать на сборы. В НХЛ же идёт плей-офф, они живут в этих пузырях, ни с кем не общаются, у них всё нормально, и никто из хоккеистов не заболел. Так же и у нас нужно было делать. А то, получается, игроки закончили матч, пошли туда, посидели, там и заразились. Люди ходят, не болеют, а потом раз и 50% лёгких поражено, как у одного моего знакомого. Слава богу, нас это не коснулось, кто с ним общался. Пронесло, что называется. Но самое интересное, что он сам не знал, что болеет. Поэтому я и говорю: ну возьмите, посадите на сборы команды, если такой период сейчас. Можно же на какое-то время комфорт убрать, чтобы матчи не переносить.

Александр Кожевников. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Александр Кожевников. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В общем, было два верных варианта у лиги: переносить старт регулярки на октябрь либо сажать игроков на базы. Ну сейчас уже поздно что-то переносить, а вот что нужно, так это придерживаться регламента КХЛ. А если есть регламент, то зачем мы тогда матчи переносим. Если кто-то заболел или что-то случилось, записывайте поражение. По регламенту лиги именно так должно происходить. А так всё ломается: и результатами многие не удовлетворены, и спонсоры не довольны этими задержками, когда команда по пять матчей пропускает. Ну потерпели бы месяц, и всё было бы нормально. В НХЛ хоккеисты живут в пузырях, а это, между прочим, те же самые сборы. Вот интересно тоже, раньше мы про сборы кричали, а сейчас самое время это сделать, но не хотим. Мне это непонятно.

Возможно, начать регулярный чемпионат в намеченный срок руководителей КХЛ подтолкнула Российская премьер-лига, которая успешно стартовала 7 августа. Да, в футболе у нас пока обходится без массовых заражений, но тут не нужно забывать, что футболисты пользуются услугой авиаперелёта раз в две недели, в то время как хоккеисты во время выездной серии летают через день. К примеру, омский "Авангард" за последние четыре дня побывал в трёх аэропортах страны (Нижнекамск, Екатеринбург, Казань). В таком графике перелётов подхватить инфекцию проще простого.

Клуб должен контролировать ситуацию с коронавирусом, поскольку последствия таких поступков ударят в первую очередь по ним самим. Это вопрос дисциплины внутри команды. Мы опираемся на профессионализм и ответственность самих игроков. Мириться мы не будем, на все случаи нами замеченные, мы реагируем и общаемся с клубами

Алексей Морозов

президент КХЛ

В пресс-службе московского "Спартака" Лайфу рассказали, какие рекомендации даны игрокам, чтобы обезопасить себя от заражения.

Мы рекомендуем игрокам избегать мест массового скопления людей, избегать поездок на общественном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены, внимательно прислушиваться к своему организму и при первых подозрениях на недомогание сообщить клубному врачу.

По заверениям представителей "Спартака", во время матчей и тренировок хоккеисты находятся под постоянным контролем врачей.

Во время проведения официальных матчей на арене действует режим "чистой зоны": в зону раздевалок и зону около льда исключён допуск посторонних лиц. Во время тренировочных занятий на арене приняты дополнительные профилактические меры масочный режим, измерение температуры, ограничение допуска посторонних лиц. Все хоккеисты "Спартака" находятся под ежедневным контролем медицинского штаба команды.

А вот после домашнего матча спортсмен должен полагаться на свой профессионализм.

В основном хоккеисты живут дома. Вечером накануне официальной игры команда заезжает в гостиницу, где изолированно проводит время до выезда на арену, — пояснили в "Спартаке".

Соблюдение этих правил очень важно. От одного человека могут пострадать десятки людей. Такое произошло в новокузнецком "Металлурге", который выступает в лиге рангом ниже — ВХЛ. Команда уже неделю сидит на домашнем карантине. После двух выездных игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в Ангарске и Красноярске, по прилёте домой была выявлена вспышка коронавируса. На вопрос, где игроки попадают в зону риска и умудряются заразиться, Лайфу ответил действующий хоккеист "Кузни", который предпочёл не раскрывать своего имени для широких масс.

Первые два матча регулярки мы играли на выезде в Ангарске и Красноярске. Прилетели в Новокузнецк, сдали тесты на ковид. Нас всех на всякий случай поселили в отель, а на следующий день стало известно, что 14 игроков и семь человек среди тренерского штаба и персонала команды заражены. В течение трёх часов приехал Роспотребнадзор и всех их срочно отправили на двухнедельный домашний карантин. Ну и нас заодно. Так что сидим уже неделю дома. Болезнь все нормально переносят, поэтому дома лечатся. В основном температура у всех просто повышена. Позже сдадим тесты, а начнём тренироваться, как только Роспотребнадзор разрешит.

Невернувшийся "Локомотив". История жуткого крушения самолёта с хоккеистами

Ровно девять лет назад, 7 сентября 2011 года, спортивный мир (да и не только спортивный) потрясла ужасная новость: под Ярославлем во время взлёта разбился самолёт с профессиональной хоккейной командой "Локомотив".

Чтобы заболеть, достаточно одного выезда на игру. Скорее всего, кто-то из наших подцепил эту заразу в аэропорту. Достаточно одного заразившегося человека внутри коллектива и одного дня всё, вся команда с ковидом. Многие с этим столкнулись. Вон в СКА, насколько мне известно, десять человек болеют, а в "Локомотиве" под тридцатку заразившихся. Как мы можем повлиять на это? Наверное, нужно просто всем нам переболеть и всё будет хорошо, сказал хоккеист Лайфу.

Фото © Пресс-служба ХК "Металлург"

Фото © Пресс-служба ХК "Металлург"

Так почему же КХЛ не отложила старт сезона, когда для этого были все основания? Не исключено, что дело тут ещё и в весеннем чемпионате мира, который стартует 21 мая будущего года в Белоруссии и Латвии и к которому нужно успеть подготовиться. Но стоит ли рисковать здоровьем хоккеистов ради мирового первенства?

По информации Лайфа, сейчас перед КХЛ не стоит вопрос о приостановке регулярного чемпионата. Скорее всего, команды продолжат играть, а заболевших хоккеистов будут подменять ребята из фарм-клубов и молодёжки. Нужно только упростить процедуру дозаявки, и всё, можно продолжать ехать вперёд, латая пробоины на ходу. Но вряд ли кому из тренеров по душе такой расклад, ведь за результат в конце сезона будут спрашивать именно с них.

Сейчас уже ясно, что коронавирус просто так никуда не исчезнет, а значит, весь нынешний сезон команды так или иначе будут сталкиваться с этой проблемой, при которой, безусловно, можно продолжать чемпионат, но только сделать это необходимо максимально безопасно для игроков и в равных для всех условиях.

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