"Надо было отложить старт или запирать всех на сборах". КХЛ оказалась на грани глобального карантина

В российском хоккее один за другим отменяются матчи регулярного чемпионата, а несколько команд и вовсе ушли на карантин.

Не прошло и месяца со старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а сезон уже смело можно ставить на паузу. Всему виной изрядно поднадоевший всем коронавирус, который, как шпион, незаметно проникает в команды, лишая их возможности играть в хоккей. КХЛ уже раз проиграла ему в минувшем недоигранном плей-офф, и вот ковид наносит новый удар. Друг за другом на двухнедельный карантин ушли финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", а ярославский "Локомотив" и вовсе забил на игру с "Куньлунем" и попросту не приехал на арену в Мытищи. Если так и дальше пойдут дела, то весь календарь игр сезона 2020/21 можно отправлять в мусорную корзину.

Официальные данные от КХЛ: 87 человек, болеющих коронавирусом

132 человека уже выздоровели

🗓️@khl по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:

№74 «Барыс» - «Динамо» Рига состоится 3 ноября 2020 года

№90 «Металлург» - «Барыс» состоится 3 февраля 2021 годаhttps://t.co/scjhqAnVkd pic.twitter.com/4TXgiEaUEv — ХК Барыс (@AstanaBarys) September 23, 2020

КХЛ оказалась в сложной ситуации, в которую, по сути, сама себя и загнала, начав сезон, не подготовившись должным образом к нынешним реалиям. Как результат — большие проблемы на старте и самое страшное, что никто из боссов лиги, похоже, не предусмотрел подобное развитие событий, а значит, и быстрого разрешения сложившейся ситуации у них нет. А вот вопросы к ним есть. Один из них: почему КХЛ финнам и казахам разрешает уйти на карантин и переносит их матчи на более поздний срок, а ярославцам ставит техническое поражение, когда у них 30 человек в команде инфицированных? Железнодорожники, кстати, здорово начали чемпионат и не в их интересах сейчас его прекращать. Просто ситуация у них аховая, и вместо помощи от лиги команда получает "технарь".

"Локомотив" так объясняет срыв матча с китайской командой.

— Результаты последних тестов, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, — говорится в заявлении клуба. — Замена основного состава на игроков молодёжной команды "Локо" также не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав.

Для предотвращения подобных ситуаций и успешного продолжения сезона хоккеистов после матчей нужно не распускать по домам, а закрывать на сборах (базах, в отелях), такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с Лайфом.

— Я сторонник того, что надо было отложить старт чемпионата на месяц и не рисковать так. А то сейчас какая-то неразбериха идёт. В такой ситуации, если мы всё же начали чемпионат, то игроков нужно сажать на сборы. В НХЛ же идёт плей-офф, они живут в этих пузырях, ни с кем не общаются, у них всё нормально, и никто из хоккеистов не заболел. Так же и у нас нужно было делать. А то, получается, игроки закончили матч, пошли туда, посидели, там и заразились. Люди ходят, не болеют, а потом раз — и 50% лёгких поражено, как у одного моего знакомого. Слава богу, нас это не коснулось, кто с ним общался. Пронесло, что называется. Но самое интересное, что он сам не знал, что болеет. Поэтому я и говорю: ну возьмите, посадите на сборы команды, если такой период сейчас. Можно же на какое-то время комфорт убрать, чтобы матчи не переносить.

Александр Кожевников. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— В общем, было два верных варианта у лиги: переносить старт регулярки на октябрь либо сажать игроков на базы. Ну сейчас уже поздно что-то переносить, а вот что нужно, так это придерживаться регламента КХЛ. А если есть регламент, то зачем мы тогда матчи переносим. Если кто-то заболел или что-то случилось, записывайте поражение. По регламенту лиги именно так должно происходить. А так всё ломается: и результатами многие не удовлетворены, и спонсоры не довольны этими задержками, когда команда по пять матчей пропускает. Ну потерпели бы месяц, и всё было бы нормально. В НХЛ хоккеисты живут в пузырях, а это, между прочим, те же самые сборы. Вот интересно тоже, раньше мы про сборы кричали, а сейчас самое время это сделать, но не хотим. Мне это непонятно.

Возможно, начать регулярный чемпионат в намеченный срок руководителей КХЛ подтолкнула Российская премьер-лига, которая успешно стартовала 7 августа. Да, в футболе у нас пока обходится без массовых заражений, но тут не нужно забывать, что футболисты пользуются услугой авиаперелёта раз в две недели, в то время как хоккеисты во время выездной серии летают через день. К примеру, омский "Авангард" за последние четыре дня побывал в трёх аэропортах страны (Нижнекамск, Екатеринбург, Казань). В таком графике перелётов подхватить инфекцию проще простого.

Клуб должен контролировать ситуацию с коронавирусом, поскольку последствия таких поступков ударят в первую очередь по ним самим. Это вопрос дисциплины внутри команды. Мы опираемся на профессионализм и ответственность самих игроков. Мириться мы не будем, на все случаи нами замеченные, мы реагируем и общаемся с клубами Алексей Морозов президент КХЛ

В пресс-службе московского "Спартака" Лайфу рассказали, какие рекомендации даны игрокам, чтобы обезопасить себя от заражения.

— Мы рекомендуем игрокам избегать мест массового скопления людей, избегать поездок на общественном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены, внимательно прислушиваться к своему организму и при первых подозрениях на недомогание сообщить клубному врачу.

По заверениям представителей "Спартака", во время матчей и тренировок хоккеисты находятся под постоянным контролем врачей.

— Во время проведения официальных матчей на арене действует режим "чистой зоны": в зону раздевалок и зону около льда исключён допуск посторонних лиц. Во время тренировочных занятий на арене приняты дополнительные профилактические меры — масочный режим, измерение температуры, ограничение допуска посторонних лиц. Все хоккеисты "Спартака" находятся под ежедневным контролем медицинского штаба команды.

А вот после домашнего матча спортсмен должен полагаться на свой профессионализм.

— В основном хоккеисты живут дома. Вечером накануне официальной игры команда заезжает в гостиницу, где изолированно проводит время до выезда на арену, — пояснили в "Спартаке".

Соблюдение этих правил очень важно. От одного человека могут пострадать десятки людей. Такое произошло в новокузнецком "Металлурге", который выступает в лиге рангом ниже — ВХЛ. Команда уже неделю сидит на домашнем карантине. После двух выездных игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в Ангарске и Красноярске, по прилёте домой была выявлена вспышка коронавируса. На вопрос, где игроки попадают в зону риска и умудряются заразиться, Лайфу ответил действующий хоккеист "Кузни", который предпочёл не раскрывать своего имени для широких масс.

— Первые два матча регулярки мы играли на выезде в Ангарске и Красноярске. Прилетели в Новокузнецк, сдали тесты на ковид. Нас всех на всякий случай поселили в отель, а на следующий день стало известно, что 14 игроков и семь человек среди тренерского штаба и персонала команды заражены. В течение трёх часов приехал Роспотребнадзор и всех их срочно отправили на двухнедельный домашний карантин. Ну и нас заодно. Так что сидим уже неделю дома. Болезнь все нормально переносят, поэтому дома лечатся. В основном температура у всех просто повышена. Позже сдадим тесты, а начнём тренироваться, как только Роспотребнадзор разрешит.

— Чтобы заболеть, достаточно одного выезда на игру. Скорее всего, кто-то из наших подцепил эту заразу в аэропорту. Достаточно одного заразившегося человека внутри коллектива и одного дня — всё, вся команда с ковидом. Многие с этим столкнулись. Вон в СКА, насколько мне известно, десять человек болеют, а в "Локомотиве" под тридцатку заразившихся. Как мы можем повлиять на это? Наверное, нужно просто всем нам переболеть и всё будет хорошо, — сказал хоккеист Лайфу.

Фото © Пресс-служба ХК "Металлург"

Так почему же КХЛ не отложила старт сезона, когда для этого были все основания? Не исключено, что дело тут ещё и в весеннем чемпионате мира, который стартует 21 мая будущего года в Белоруссии и Латвии и к которому нужно успеть подготовиться. Но стоит ли рисковать здоровьем хоккеистов ради мирового первенства?

По информации Лайфа, сейчас перед КХЛ не стоит вопрос о приостановке регулярного чемпионата. Скорее всего, команды продолжат играть, а заболевших хоккеистов будут подменять ребята из фарм-клубов и молодёжки. Нужно только упростить процедуру дозаявки, и всё, можно продолжать ехать вперёд, латая пробоины на ходу. Но вряд ли кому из тренеров по душе такой расклад, ведь за результат в конце сезона будут спрашивать именно с них.