Радулов vs Кучеров. В финале Кубка Стэнли будет огненная русская битва

Ещё совсем недавно многие скептики из области хоккея сомневались в том, что комиссару Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэну в связи со сложной эпидемической обстановкой в мире удастся довести задуманное до конца — разыграть в этом сезоне Кубок Стэнли. Но опытный функционер со своей командой в очередной раз доказал, что даже в это непростое время ему по силам разрулить сложившуюся ситуацию и на высшем уровне провести плей-офф, тем самым подарив болельщикам праздник профессионального хоккея, по которому многие успели соскучиться.

Турнир ещё не окончен, и впереди нас ждёт кульминация всего хоккейного сезона — финал. Да какой финал! Сразу шесть россиян примут в нём участие и попробуют выиграть свой первый Кубок Стэнли.

Тому факту, что команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" с тремя российскими парнями в составе — нападающим Никитой Кучеровым, защитником Михаилом Сергачёвым и голкипером Андреем Василевским — дойдёт до финала, мало кто удивился. "Молнии" уже какой год всё ходят вокруг да около трофея, но никак не могут до него дотянуться. Вернейший шанс у Кучерова с партнёрами выгравировать свои имена на кубке был в 2015 году, но тогда "Тампа" была бита в финале "ястребами" из Чикаго. И вот спустя пять лет судьба предоставляет второй шанс Куче покорить вершину клубного хоккея.

Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

— Мы, выдержав жёсткий удар в прошлом году, нанесли ответный сейчас. Это очень хорошо для команды. Облегчение, которое ни с чем не может сравниться, — сказал после выхода в финал главный тренер "Тампы" Джон Купер, вспомнив, как его команда год назад потерпела сокрушительное поражение в первом раунде от "Коламбуса" — 0-4.

То поражение закалило хоккеистов "молний", которые в этом году учли предыдущие ошибки и постарались их больше не совершать. Сильнее за этот год стали и трое русских парней, без которых "Тампу" сложно представить там, где она есть сейчас. Все они играют ключевые роли в команде: в воротах уже какой сезон царствует Василевский, а Сергачёв всё увереннее действует в обороне. В атаке же, как и всегда, зажигает Кучеров.

Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Но простым для "молний" этот финал точно не будет. Соперник "Тампы" — клуб "Даллас Старз" — после долгой раскачки на старте плей-офф разыгрался и попросту ворвался в этот финал, вынеся по пути на предпоследней стадии турнира крепкий "Вегас". Это стало возможным во многом благодаря игре русской троицы, которая, как и в случае "Тампы", помогает команде побеждать. Вратарь Антон Худобин, а также два нападающих — Денис Гурьянов и Александр Радулов — внесли огромный вклад в успех "звёзд", забивая важнейшие голы и совершая безумные спасения.

Но путь "Далласа" к финалу был тернист. Ещё совсем недавно, чуть более года назад, на лидеров "звёзд" сыпался шквал критики со стороны руководства и болельщиков команды. Боссов клуба не устраивали результативность и игра отдельных лидеров. В основном стрелы гнева летели в капитана Джейми Бенна и форварда Тайлера Сегина, но, судя по результатам этого плей-офф, выводы сделали все хоккеисты "Далласа". После такой встряски раскрылись даже те, от кого этого и не ожидали. Вратаря Антона Худобина, который перед стартом плей-офф числился запасным голкипером, а в ходе турнира своей безупречной игрой вытеснил из ворот первого номера "звёзд" Бена Бишопа, не хвалил только ленивый. И ведь хвалили за дело. Без него "Даллас" и близко не подошёл бы к финалу.

Фото © Twitter / Dallas Stars

Добби играет фантастически. Без него мы бы не добрались до финала. Мы обязаны ему этой победой, и особенно за его сейвы во время игры в меньшинстве Рик Боунесс Главный тренер "Даллас Старз"

Любопытно будет понаблюдать в финале и за игрой Александра Радулова. Россиянин в ходе плей-офф заметно прибавил и к противостоянию с "Тампой" подходит в хороших игровых кондициях. Четыре года назад, перед самым его отъездом в НХЛ, Раду рассказал в интервью Лайфу, для чего отправляется за океан, и ни о каком финале Кубка Стэнли тогда не было и речи.

На самом деле мне хочется показать в НХЛ хороший хоккей, чтобы те люди, которые в меня поверили, были довольны. Ну и прежде всего доказать самому себе и своим близким, что способен играть в этой лиге и приносить пользу команде Александр Радулов Нападающий "Даллас Старз"