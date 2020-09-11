Кучеров всех рвёт в НХЛ. Форвард вновь доказал, что он не хуже Овечкина и Малкина

Кто бы мог подумать, что, покинув восемь лет назад ЦСКА со скандалом, Никита Кучеров станет суперзвездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также человеком, символизирующим нынешнюю "Тампу". Руководство армейцев тогда и не догадывалось, что Кучеров будет для "молний" таким же незаменимым, как Овечкин для "Вашингтона" или Ковальчук в свои лучшие годы для "Атланты".

Фото © khl.ru

После разногласий с ЦСКА, где перспективный нападающий отыграл считаное количество матчей, а получив травму, оказался никому не нужным (ЦСКА не захотел оплачивать операцию форварду), Кучеров рванул прямиком за океан в систему "Тампы" и не прогадал. Поиграв сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ), Никита получил вызов в основную команду "Тампы", где и стал известен всему хоккейному миру. Уже с первого сезона в НХЛ россиянин заслужил доверие тренерского штаба, продемонстрировав свои выдающиеся бомбардирские качества.

Вершиной для нападающего в плане набора очков стал сезон 2018/19. Именно в нём Кучеров выбил свои рекордные 130 баллов (41 гол и 89 результативных передач), а заодно покорил вечный рекорд по очкам среди русских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ, превзойдя достижение Александра Могильного 25-летней давности.

Куч — фантастически одарённый игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Тренеры отправляют игроков на лёд не из-за фамилий, а потому что доверяют им. И я доверяю Кучу в любых ситуациях Джон Купер Главный тренер "Тампы"

Кучерову, как и всей команде "Тампа", уже не первый год предсказывают победу в Кубке Стэнли, да и сами хоккеисты "молний", мощно проводя регулярные чемпионаты, подтверждали эти разговоры делом. Но раз за разом Никита с партнёрами проваливал самую важную часть сезона — плей-офф Кубка Стэнли. Особенно чувствительным для Кучерова стало прошлогоднее поражение в первом раунде от "Коламбуса" (0–4 в серии). Тогда, после вылета из плей-офф, Куч был сильно расстроен, даже приглашение в сборную России на чемпионат мира в Словакию, где он ходил мрачнее тучи, а интервью давал неохотно, не повысило настроение нападающему.

В этом году Кучеров как никогда близок к своей главной спортивной победе. Его "Тампа" достаточно уверенно дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где ведёт со счётом 2–0 в серии у "Нью-Йорк Айлендерс", а Никита забивает важнейшие победные голы.

NIKITA KUCHEROV WITH SEVEN SECONDS LEFT! TAMPA TAKES THE LATE LEAD!#GoBolts pic.twitter.com/ehwehDuqmP — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 10, 2020

История Овечкина показывает, что Кучеров находится на верном пути и кубок в его руках — лишь вопрос времени. Достаточно вспомнить, как долго капитан "Вашингтона" шёл к своему триумфу, при этом являясь одним из лидеров команды, с которых, как известно, спрос за результат особенный. Того же ждут поклонники "Тампы" и от Кучерова, которому идти к своей цели помогают два других россиянина — защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский. И, наблюдая за игрой этих ребят, есть все основания полагать, что у Кучерова в ближайшем отпуске настроение будет намного лучше прошлогоднего.