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Кучеров всех рвёт в НХЛ. Форвард вновь доказал, что он не хуже Овечкина и Малкина

Все российские хоккеисты, продолжающие борьбу в плей-офф за Кубок Стэнли, своей игрой заслужили право дотронуться до трофея, но больше всех выиграть свой первый Кубок Стэнли заслужил нападающий "Тампы" Никита Кучеров. Да, Радулов с Худобиным жгут в "Далласе", а Варламов надёжен в воротах "Айлендерс", но именно Кучеров, если посмотреть на предыдущие шесть сезонов, обязан в этом году поднять кубок над своей головой.

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Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Кто бы мог подумать, что, покинув восемь лет назад ЦСКА со скандалом, Никита Кучеров станет суперзвездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также человеком, символизирующим нынешнюю "Тампу". Руководство армейцев тогда и не догадывалось, что Кучеров будет для "молний" таким же незаменимым, как Овечкин для "Вашингтона" или Ковальчук в свои лучшие годы для "Атланты".

Фото © khl.ru

Фото © khl.ru

После разногласий с ЦСКА, где перспективный нападающий отыграл считаное количество матчей, а получив травму, оказался никому не нужным (ЦСКА не захотел оплачивать операцию форварду), Кучеров рванул прямиком за океан в систему "Тампы" и не прогадал. Поиграв сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ), Никита получил вызов в основную команду "Тампы", где и стал известен всему хоккейному миру. Уже с первого сезона в НХЛ россиянин заслужил доверие тренерского штаба, продемонстрировав свои выдающиеся бомбардирские качества.

Вершиной для нападающего в плане набора очков стал сезон 2018/19. Именно в нём Кучеров выбил свои рекордные 130 баллов (41 гол и 89 результативных передач), а заодно покорил вечный рекорд по очкам среди русских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ, превзойдя достижение Александра Могильного 25-летней давности.

Куч — фантастически одарённый игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Тренеры отправляют игроков на лёд не из-за фамилий, а потому что доверяют им. И я доверяю Кучу в любых ситуациях

Джон Купер

Главный тренер "Тампы"

Кучерову, как и всей команде "Тампа", уже не первый год предсказывают победу в Кубке Стэнли, да и сами хоккеисты "молний", мощно проводя регулярные чемпионаты, подтверждали эти разговоры делом. Но раз за разом Никита с партнёрами проваливал самую важную часть сезона — плей-офф Кубка Стэнли. Особенно чувствительным для Кучерова стало прошлогоднее поражение в первом раунде от "Коламбуса" (0–4 в серии). Тогда, после вылета из плей-офф, Куч был сильно расстроен, даже приглашение в сборную России на чемпионат мира в Словакию, где он ходил мрачнее тучи, а интервью давал неохотно, не повысило настроение нападающему.

Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного

Форвард "Тампы" почти повторил своё прошлогоднее очковое достижение, хотя в запасе ещё два десятка матчей.

В этом году Кучеров как никогда близок к своей главной спортивной победе. Его "Тампа" достаточно уверенно дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где ведёт со счётом 2–0 в серии у "Нью-Йорк Айлендерс", а Никита забивает важнейшие победные голы.

История Овечкина показывает, что Кучеров находится на верном пути и кубок в его руках — лишь вопрос времени. Достаточно вспомнить, как долго капитан "Вашингтона" шёл к своему триумфу, при этом являясь одним из лидеров команды, с которых, как известно, спрос за результат особенный. Того же ждут поклонники "Тампы" и от Кучерова, которому идти к своей цели помогают два других россиянина — защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский. И, наблюдая за игрой этих ребят, есть все основания полагать, что у Кучерова в ближайшем отпуске настроение будет намного лучше прошлогоднего.

"Кучеров усвоил урок". Двукратный чемпион НХЛ предсказал Лайфу "русский" Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) набирает обороты второй раунд Кубка Стэнли. Лайф поговорил с двукратным обладателем серебряной чаши Сергеем Немчиновым, который поделился с читателями своими мыслями относительно нынешнего плей-офф. Специалист рассказал, почему у "Сент-Луиса" не получилось защитить титул и в каком клубе начнёт новый сезон нападающий Евгений Малкин.

Справка:

  • Кучеров установил рекорд "Тампы" по голам в плей-офф НХЛ (34)
  • Кучеров сравнялся с Павлом Буре в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов (35)

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