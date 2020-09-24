Зеленский заявил о начале второй волны коронавируса на Украине

— Сегодня мы имеем три тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна на Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину, — сказал политик на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, трансляцию которой в "Фейсбуке" вёл его офис.