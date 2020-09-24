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Зеленский заявил о начале второй волны коронавируса на Украине

Он отметил, что границы государства обязательно откроются, как только ситуация стабилизируется.

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Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна заболеваемости коронавирусом, так как ежедневно фиксируется по три тысячи пациентов с CoViD-19.

Сегодня мы имеем три тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна на Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину, — сказал политик на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, трансляцию которой в "Фейсбуке" вёл его офис.

Президент Украины отметил, что границы страны остаются закрытыми, но, как только ситуация с заболеваемостью будет стабилизирована, Незалежная возобновит транспортное сообщение с другими государствами.

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Сенатор отметил, что главный специалист по сферам влияния в мире известен, и это не Россия.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам с антителами не рекомендовали делать прививку от коронавируса.

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