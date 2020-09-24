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Россиянам с антителами разрешили не делать прививку от коронавируса

Вакцинация может потребоваться уже в следующем сезоне.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Человеку, у которого сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, не стоит делать прививку в этом сезоне. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Всероссийской акции "Неделя здоровья".

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Сейчас в России проходит третья фаза клинических испытаний вакцины от CoViD-19.

Если уже иммунитет сформирован, человек переболел. В этом сезоне вакцинацию проходить не нужно, — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.

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Необходимость паузы связана с тем, что вакцина от CoViD-19 стимулирует выработку антител и Т-клеточного иммунитета, а вакцина от гриппа — только синтез антител.

Тем временем число случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 30 миллионов, а количество летальных исходов приближается к одному миллиону. По обоим показателям лидирует США, где инфицировано уже более 6,5 миллиона человек, а умерло более 190 тысяч.

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