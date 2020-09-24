Россиянам с антителами разрешили не делать прививку от коронавируса

Человеку, у которого сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, не стоит делать прививку в этом сезоне. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Всероссийской акции "Неделя здоровья".

— Если уже иммунитет сформирован, человек переболел. В этом сезоне вакцинацию проходить не нужно, — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.