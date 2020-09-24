Владимир Путин посетит военные учения "Кавказ-2020"

Российский лидер Владимир Путин 25 сентября посетит полигон Капустин Яр Южного федерального округа, где пройдёт один из этапов военных учений "Кавказ-2020". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
— 25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", — говорится в сообщении.
Всего в учениях задействовано пять военных полигонов — Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также наземные авиационные полигоны Арзгирский и Копанской. В водах Чёрного и Каспийского морей проходят тренировки Черноморского флота и Каспийской флотилии при участии кораблей ВМС Ирана.
Российские десантники прибыли в Белоруссию для участия в учениях"Славянское братство — 2020" будет проходить на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября.
Всего в тренировочных эпизодах военных действий принимают участие 80 тысяч человек, задействовано 450 единиц боевых автомобилей и бронетранспортёров, 250 танков и 200 единиц различных ударных систем. Участниками учений стали военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Как ранее сообщал Лайф, учения "Кавказ-2020", которые проходят в период с 21 по 26 сентября, станут завершающим этапом комплекса мероприятий боевой подготовки Вооружённых сил РФ в текущем году.
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