Пандемия CoViD-19 и выборы в США. Экономист объяснил рост евро

Преодоление европейской валютой отметки 90 рублей связано с движением в динамике пары доллар — евро. Об этом заявил преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько.

— Повышение курса евро связано прежде всего с движением в динамике пары доллар — евро. Это связано с тем, что доллар очень сильно проседает к евро на мировом валютном рынке, — рассказал экономист в беседе с RT.

По его словам, экономика Соединённых Штатов оказалась в более слабом состоянии в связи с влиянием эпидемии коронавирусной инфекции. Инвесторы стали вкладываться в евро, что также сыграло значимую роль в ослаблении доллара. Кроме того, на курс американской валюты могут влиять предстоящие выборы президента в США, считает Гинько.

— В российской экономике ничего не происходит такого, что предполагало бы сильное проседание российского рубля, — добавил эксперт.