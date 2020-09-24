Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Пандемия CoViD-19 и выборы в США. Экономист объяснил рост евро

Валюта уже второй раз за месяц пробивает психологическую отметку 90 рублей.

89
Post cover

Фото © Pixabay

Преодоление европейской валютой отметки 90 рублей связано с движением в динамике пары доллар — евро. Об этом заявил преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько.

Повышение курса евро связано прежде всего с движением в динамике пары доллар — евро. Это связано с тем, что доллар очень сильно проседает к евро на мировом валютном рынке, — рассказал экономист в беседе с RT.

Евро уже по 90. Курс рубля упал и к доллару

Аналитики предупредили, что цены на нефть могут оставаться низкими в течение двух лет.

По его словам, экономика Соединённых Штатов оказалась в более слабом состоянии в связи с влиянием эпидемии коронавирусной инфекции. Инвесторы стали вкладываться в евро, что также сыграло значимую роль в ослаблении доллара. Кроме того, на курс американской валюты могут влиять предстоящие выборы президента в США, считает Гинько.

В российской экономике ничего не происходит такого, что предполагало бы сильное проседание российского рубля, — добавил эксперт.

Впервые за последние четыре года курс евро превысил отметку 90 рублей в начале сентября. Между тем аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года. От её стоимости тоже зависит курс рубля.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.