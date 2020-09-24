"Нужно учитывать критику". Путин призвал избранных губернаторов к диалогу с населением — видео

Президент России Владимир Путин на встрече с губернаторами регионов, избранными в единый день голосования, призвал их находиться в диалоге с жителями и получать отклик, обратную связь.

— Если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, и резкие, — вы все люди взрослые, и так понимаете, о чём я хочу сказать — это не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, — подчеркнул президент.