"Нужно учитывать критику". Путин призвал избранных губернаторов к диалогу с населением — видео

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Президент России Владимир Путин на встрече с губернаторами регионов, избранными в единый день голосования, призвал их находиться в диалоге с жителями и получать отклик, обратную связь.
— Если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, и резкие, — вы все люди взрослые, и так понимаете, о чём я хочу сказать — это не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, — подчеркнул президент.
Путин отметил, что людей нужно слышать в "ежедневном режиме", получать "живой незабюрократизированный отклик". Президент подчеркнул, что действовать главы регионов должны, исходя из запросов граждан.
Путин поздравил избранных губернаторов и оценил прошедшие выборыРоссийский лидер напомнил, что главы регионов наделены особыми полномочиями в связи с коронавирусом.
Напомним, 13 сентября состоялся единый день голосования в России, в рамках которого в 18 субъектах страны проходили выборы главы региона.
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