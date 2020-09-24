В Москве проходит второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"

Сегодня в Москве стартовал второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика". Перед участниками выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

По его словам, главной целью конкурса является отбор талантливых людей, а выход в полуфинал — это уже победа. У конкурсантов появится возможность учиться у экспертов и наставников, которые являются настоящими профессионалами в политике, добавил Кириенко.

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— Политика требует высочайшего профессионализма и глубинных пониманий. Чтобы принимать правильные законы, вы должны понимать потребность людей. Это требует огромного труда. Вы теряете право на личную жизнь, когда становитесь политиком. Для политика личной жизни нет. Она вся на виду, и вы должны быть к этому готовы. Ты принадлежишь не себе, а людям, которые тебя избрали, — подчеркнул замглавы АП.

Один из наставников конкурса Александр Жуков заявил, что научить человека политике сложно, но можно поделиться опытом. По его словам, каждый из участников — состоявшийся специалист в своей области, конкурс же должен помочь реализовать накопившиеся у них идеи, став трамплином в политику. Член наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев, выступая перед конкурсантами, в свою очередь подчеркнул, что политики должны удовлетворять потребности всех людей.

— Избиратели разные, и точки зрения у них разные. Политик должен понимать, как удовлетворить потребности всех. Это очень сложно, — отметил он.