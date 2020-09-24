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"Всё мокрое, опарыши". В Киеве нацгвардейцам раздали пайки с личинками — видео

Военнослужащие проверили несколько пакетов, часть из них оказалась с "сюрпризом".

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Видео © Facebook / Киев оперативный

В Киеве нацгвардейцам из воинской части № 3030 во время патрулирования выдали пайки с личинками. Военнослужащие сняли распаковку на камеру, видео опубликовано в "Фейсбуке" на странице "Киев оперативный".

На кадрах двое мужчин в форме с шевронами вскрывают зелёный полиэтиленовый пакет с государственным гербом Украины. Внутри обнаруживается жидкость и нечто белое, очень похожее на личинок или червей.

Оно всё мокрое, опарыши. Там разлилось всё, — комментирует один из мужчин.

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При этом, судя по реакции военнослужащих, находку сопровождает соответствующий неприятный запах. Уточняется, что мужчины проверили ещё 10 подобных пайков, из которых два были с таким же содержанием.

Ранее Лайф сообщал, что россиян предупредили о мясе птицы с личинками и дали несколько советов.

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