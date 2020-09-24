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Ещё один адвокат попросил изменить приговор Ефремову

Защитник считает, что артисту могут назначить не связанное с лишением свободы наказание.

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Фото © EPA

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин подал апелляционную жалобу в Пресненский суд Москвы в защиту своего клиента.

Юрист заслуженного артиста попросил изменить ему приговор и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

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Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.

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