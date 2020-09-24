Ещё один адвокат попросил изменить приговор Ефремову

Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Ефремов в СИЗО постригся налысо Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.