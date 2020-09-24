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В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько "Перекрёстков" и "Магнолий"

Всего в столице за несоблюдение мер предосторожности приостановили деятельность 43 предприятий торговли.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Москве два магазина торговых сетей "Перекрёсток" и "Магнолия" закрыли за нарушение перчаточно-масочного режима. Одна из точек расположена в Центральном округе, вторая — в Южном. Об этом Лайфу сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сотрудниками Роспотребнадзора и Департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому (масочно-перчаточному режиму. — Прим. Лайфа) относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, — отметил он.

Всего же за отсутствие масок и перчаток в столице закрыли 43 предприятия торговли, срок приостановки работы определяется судом. Немерюк напомнил, что в московском транспорте, магазинах и других объектах всё ещё необходимо находиться в средствах защиты.

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С людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.

Однако, по словам главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петра Майорова, максимальный срок, на который может быть приостановлена деятельность организации, составляет до 90 дней. Кроме того, альтернативой закрытию может быть штраф.

Ранее Лайф сообщал, что в Севастополе вновь ввели обязательный масочный режим.

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