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Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

Пилот умер до приезда скорой помощи.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Каменском районе Тульской области недалеко от деревни Дружбы разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". Лайф публикует видео с места крушения.

На кадрах видно, что летательный аппарат приземлился прямо на кабину пилота и развалился на две части. В результате падения погиб Хорин И.В. 1964 года рождения, который производил на самолёте обработку полей. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Как стало известно Лайфу, предварительно, пилот не заметил электропровода и зацепил их крылом, после чего самолёт потерпел крушение.

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Летательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.

Ранее Лайф сообщал, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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