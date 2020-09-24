Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

В Каменском районе Тульской области недалеко от деревни Дружбы разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". Лайф публикует видео с места крушения.
На кадрах видно, что летательный аппарат приземлился прямо на кабину пилота и развалился на две части. В результате падения погиб Хорин И.В. 1964 года рождения, который производил на самолёте обработку полей. Мужчина умер до приезда скорой помощи.
Как стало известно Лайфу, предварительно, пилот не заметил электропровода и зацепил их крылом, после чего самолёт потерпел крушение.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двоеЛетательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.
Ранее Лайф сообщал, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.
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