Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В Каменском районе Тульской области недалеко от деревни Дружбы разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". Лайф публикует видео с места крушения.

На кадрах видно, что летательный аппарат приземлился прямо на кабину пилота и развалился на две части. В результате падения погиб Хорин И.В. 1964 года рождения, который производил на самолёте обработку полей. Мужчина умер до приезда скорой помощи.