"Хочешь у меня тренироваться?" Плющенко показал фейк-переписку Гном Гномыча с Тутберидзе

Евгений Плющенко продолжает информационную войну с Этери Тутберидзе. На этот раз он спародировал переписку Яны Рудковской с Алиной Загитовой. По задумке двукратного олимпийского чемпиона, тренер "Хрустального" якобы пытается переманить к себе его сына, предлагая ему выгодные условия. При этом Плющенко высмеивает систему работы "Самбо-70" и в очередной раз намекает, что Тутберидзе берёт только фигуристов с тройными прыжками.

— Привет, Сашенька, привет, Гном Гномыч, хочешь у меня тренироваться? 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов! Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь — это старая, но добрая традиция благодарности тренеру, малыш! Если перейдёшь, твой аккаунт буду вести. А что ты сейчас прыгаешь, Сашенька? Все двойные? Ну как папа тебя всем тройным научит, так я тебя жду! Потому что, Сашенька, я беру детей только со всеми тройными. Так что как-то так, дорогой, как-то так! — якобы пишет Тутберидзе.

Фото © instagram / plushenkoofficial

При этом сам Плющенко ещё и прокомментировал фейк-переписку: "Шутка дня! Ну с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь".