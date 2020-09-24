Кержаков стал главным тренером "Томи"

Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! 🔥



Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона. pic.twitter.com/Qv0sVBmEmY