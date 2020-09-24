Лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков стал главным тренером "Томи", выступающей в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает сайт томской команды.
— Это стало реальностью. Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом — пока до конца сезона, — говорится в сообщении.
Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! 🔥— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 24, 2020
Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона. pic.twitter.com/Qv0sVBmEmY
Напомним, Кержаков является главным тренером юношеской сборной России, но после элитного раунда чемпионата Европы U19 он покинет этот пост.
Комментариев: 0