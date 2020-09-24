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Кержаков стал главным тренером "Томи"

Трудовое соглашение действует до конца сезона.

Лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков стал главным тренером "Томи", выступающей в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает сайт томской команды.

Это стало реальностью. Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом пока до конца сезона, — говорится в сообщении.

Напомним, Кержаков является главным тренером юношеской сборной России, но после элитного раунда чемпионата Европы U19 он покинет этот пост.

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