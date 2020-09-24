Луис Суарес не сдержал слёз во время прощания с "Барселоной". Теперь он в "Атлетико"

"Барселона" объявила о переходе 33-летнего нападающего Луиса Суареса в мадридский клуб "Атлетико". Ранее уругваец вёл переговоры с туринским "Ювентусом". Во время официальной прощальной пресс-конференции Суарес даже не смог сдержать слёз.
"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020
💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg
Суарес с 2014 года защищал цвета "Барселоны". За это время он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал четырёхкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и победителем Лиги чемпионов.
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