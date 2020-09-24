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Луис Суарес не сдержал слёз во время прощания с "Барселоной". Теперь он в "Атлетико"

Уругвайский нападающий с 2014 года выступал за каталонцев.

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"Барселона" объявила о переходе 33-летнего нападающего Луиса Суареса в мадридский клуб "Атлетико". Ранее уругваец вёл переговоры с туринским "Ювентусом". Во время официальной прощальной пресс-конференции Суарес даже не смог сдержать слёз.

Суарес с 2014 года защищал цвета "Барселоны". За это время он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал четырёхкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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