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Памфилова — о победе уборщицы на выборах главы села: Никакого подлога там не было

Сама женщина заявила, что не знает, как управлять поселением.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Чухломском районе Костромской области на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила местная уборщица. Свою кандидатуру Марина Удгодская выдвинула по предложению человека, занимавшего этот пост до неё. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что с точки зрения закона никаких нарушений в данной ситуации не было.

Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шёл на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица, — рассказала глава ЦИК в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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По его словам, личное общение с гражданами более результативно, чем "сомнительные технологии".

Памфилова добавила, что никаких санкций в отношении Удгодской применяться не будет, поскольку она имела право выдвинуть свою кандидатуру, собрала необходимое количество голосов и выиграла. В свою очередь уборщица заявила, что не имеет ни малейшего понятия о том, как управлять поселением, и даже не знает данные о численности населения посёлка.

Напомним, впервые выборы в России проходили в многодневном формате, соответствующий закон летом подписал президент России Владимир Путин. Голосование длилось с 11 по 13 сентября, первые два дня из которых считались досрочными, а последний — основным. Лайф публиковал итоги выборов в виде инфографики.

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