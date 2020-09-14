Победивший на выборах депутат горсовета Новосибирска рассказал, как выиграл без помощи УГ

Самовыдвиженец из Новосибирска Александр Савельев, который был избран депутатом городского совета, рассказал, как ему удалось одержать победу на выборах без помощи УГ. Об этом он сообщил порталу "Сиб.фм".

По его словам, есть разная информация о том, каким образом тех или иных кандидатов данная технология поддерживала.

— На идеологических или, как много говорилось в последние дни, на материальных основаниях. Меня разочаровывает тот факт, что наш избиратель не на всех территориях готов разбираться в кандидатах, изучать, за кого им стоит голосовать и почему именно, — отметил Савельев.

Депутат добавил, что среди его оппонентов в округе был кандидат, которого поддержало УГ. Савельев признался, что изучал работу соперника и пришёл к выводу, что этот кандидат провёл минимум встреч с избирателями и вёл свою кампанию в основном в Интернете.

— Человек решил не выходить к людям — и проиграл. В то время как я провёл более 100 встреч. Практически на каждой улице, в каждом дворе побывал: общался с людьми, собирал наказы. Считаю, что именно мой подход — идти к избирателям и знакомиться с ними лично — позволил одержать победу, — подчеркнул он.

Кроме того, Савельев уточнил, что личное общение с гражданами более результативно, чем УГ. Он заметил, что, "если кандидат идёт к избирателю, он сумеет найти такие слова, чтобы его поддержали, и без использования сомнительных технологий".