Ещё один самовыдвиженец из Новосибирска после победы на выборах в горсовет вступит в "Единую Россию"

Самовыдвиженец Александр Мухарыцин, который накануне победил на выборах по округу № 39 и был избран депутатом городского совета Новосибирска, заявил, что вступает во фракцию партии "Единая Россия". Об этом пишет МК.

— Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию "Единая Россия", — отметил Мухарыцин.

Он также подчеркнул, что включение его в списки УГ не накладывает на него никаких обязательств. Более того, Мухарыцин уточнил, что технология выбрала его кандидатуру, потому что изучила результаты работы и рейтинг депутата.

— Можно сказать, это, скорее, я поддержал УГ, которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий. Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по Интернету неизвестно от кого, — поведал Александр Мухарыцин.

Добавим, что представители "Единой России" получили в горсовете 23 мандата. Спикер совета депутатов Дмитрий Асанцев рассказал, что партией будет сформирована фракция минимум из 27 депутатов.