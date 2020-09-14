Ещё один самовыдвиженец из Новосибирска после победы на выборах в горсовет вступит в "Единую Россию"

Самовыдвиженец Александр Мухарыцин, который накануне победил на выборах по округу № 39 и был избран депутатом городского совета Новосибирска, заявил, что вступает во фракцию партии "Единая Россия". Об этом пишет МК.
— Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию "Единая Россия", — отметил Мухарыцин.
Глава Совета новосибирского отделения "Зелёных" исключил связь своей победы на выборах с УГПо словам политика, он посвятил много времени работе с жителями родного округа.
Он также подчеркнул, что включение его в списки УГ не накладывает на него никаких обязательств. Более того, Мухарыцин уточнил, что технология выбрала его кандидатуру, потому что изучила результаты работы и рейтинг депутата.
— Можно сказать, это, скорее, я поддержал УГ, которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий. Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по Интернету неизвестно от кого, — поведал Александр Мухарыцин.
Добавим, что представители "Единой России" получили в горсовете 23 мандата. Спикер совета депутатов Дмитрий Асанцев рассказал, что партией будет сформирована фракция минимум из 27 депутатов.
Депутат горсовета Новосибирска заявил, что победил на выборах без помощи УГОн отметил, что кандидаты от ЛДПР добились прохода в городской парламент своей работой с избирателями.
Ранее сообщалось, что самовыдвиженец Александр Савельев, победивший по округу № 33 Новосибирска, также уведомил о намерении вступить во фракцию партии "Единая Россия". Кроме того, такое решение приняли и Андрей Гудовский, избранный на округе № 41, и Лилия Гончарова с округа № 34.